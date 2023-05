La familia de Juan Sepúlveda, que falleció el jueves pasado tras caer al salir del baño de su habitación en el Hospital Clínico de Viña del Mar, presentó una querella criminal por el delito de homicidio culposo en contra de quienes resulten responsables.

La víctima, de 66 años, ingresó al recinto privado el lunes 24 por una intervención a la próstata, y sufrió el fatal accidente después de tres días de post-operatorio, y horas antes de recibir el alta.

Además de esclarecer las circunstancias y posibles fallas en el protocolo del establecimiento, el abogado de la familia, Felipe Olea, pretende suspender el carácter de prestador del Estado que tiene el Hospital Clínico.

"El hospital es prestador del Estado, realizando operaciones con fondos públicos por la Ley Auge, y por lo mismo, mientras no estén las condiciones de seguridad, creemos que es necesario que no siga siendo prestador del Estado, toda vez que no estarían las condiciones necesarias para que se pueda asegurar la vida de los pacientes que ingresan a este centro hospitalario privado", argumentó.