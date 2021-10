Fin del toque de queda en Valparaíso: Aumento en las ventas y escasez de micros

Hasta en un 20 por ciento se incrementaron las ventas del sector Barrio Poniente de Viña del Mar durante la primera noche sin toque de queda.

"Fue una noche súper buena también para los trabajadores de nuestro rubro porque ellos aumentan sus propinas. Hoy se viene con más power. Pronto se viene Halloween, fin de semana largo, así que estamos súper preparados", dijo Javier Álvarez, dirigente de Barrio Poniente.

Agregó que "hemos tenido mesas de trabajo con la Municipalidad y Carabineros. A ellos les estamos solicitando que aumenten sus patrullajes en la noche".

Desde el gremio de los microbuseros Óscar Cantero, presidente de la Confederación de Transporte de la Región de Valparaíso, aseguró que no están las condiciones para trabajar hasta más tarde.

Explicó que antes de la pandemia registraban un déficit de tres mil conductores, cifra que se ha incrementado en mil más. De igual forma, dice que la cantidad de pasajeros movilizados ha caído en un 50 por ciento que no se ha podido recuperar.

"Estamos complicados para poder trabajar hasta más tarde porque la falta de conductores es evidente. El conductor prácticamente está trabajando solo de lunes a sábado. El déficit de conductores es inmenso, se han ido para la casa y eso lo saben las autoridades", aseguró Cantero.

Agregó que "han tenido otros emprendimientos porque ser chofer de micro no es ningún atractivo hoy en día. Además hoy la gente compró autos con el retiro del 10%".

"El dueño de las máquinas yo creo que va a prestar servicios hasta las 9 ó 10 de la noche. No estoy diciendo que no va a haber locomoción, sino que nuestro gremio no está disponible para trabajar en una hora más extensa. Seguramente habrán buses piratas", puntualizó el dirigente.

Al respecto, desde la Seremía de Transportes dijeron que las empresas deben cumplir recorridos hasta las 22:00 horas y que de ser necesario se extenderán los recorridos, por lo que se encuentran monitoreando la situación.

En lo policial, Carabineros reportó ocho detenidos por orden de aprehensión vigente y cinco por manejar en estado de ebriedad, de los cuales uno es sospechoso de atropellar y matar a un hombre en Concón.