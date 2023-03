Fiscal de Valparaíso: Frente a delitos durante un funeral narco, la policía actúa

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, aseguró que Carabineros se preocupa de responder ante cualquier hecho delictivo en contexto de los "funerales narco", después de que uno de estos obligara a suspender clases en Playa Ancha este martes.

La persecutora recalcó en El Diario de Cooperativa que "no es tarea nuestra la prevención de los delitos; colaboramos con la autoridad en todo lo que podemos, pero durante el desarrollo de estos 'narco-funerales' o funerales de riesgo, hay una actuación de la policía focalizada en que se sabe que va a ocurrir aquello".

"En el caso de ayer en Valparaíso no tengo el reporte final, pero entiendo que tuvo lugar el lanzamiento de fuegos artificiales, que son conductas típicas. No me meto en la estrategia policial, pero durante el desarrollo de esa actividad, por una parte se resguarda que no se produzcan afectaciones a terceros, y frente a la comisión de delitos, naturalmente la policía actúa", afirmó.

Perivancich complementó que al momento de concretar detenciones -como la única informada en la víspera-, la institución "nos comunica que tiene a una persona detenida a su disposición".

Por otro lado, la fiscal consideró que "se especula bastante" en torno a los antecedentes de un supuesto jerarca de una de las bandas involucradas en el funeral, y precisó que este "tenía condena por delitos muy menores, y más bien había sido víctima de un intento de homicidio hace poco tiempo".

"Hay mucha información que la llamamos en algunos casos residual o que tenemos en las investigaciones vigentes: se sabe más o menos lo que está ocurriendo, la existencia de estos grupos que están operando, pero si tuviéramos los antecedentes concretos, o si la policía tuviera esos elementos para poder actuar en contra de determinadas personas, por supuesto que ellas no circularían libremente", garantizó.

El Ministerio Público requiere "no sólo tener un panorama del estudio de las distintas investigaciones, de información de las policías, sino que es necesario contar con antecedentes que permitan sustentar estos casos frente al tribunal", cerró.