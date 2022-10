Fiscalía abre investigación luego que jueza visitara motel de Quintero donde hallaron muerta a abogada

La fiscal regional, Claudia Perivancich, confirmó la apertura de una investigación por obstrucción a la justicia en el caso del fallecimiento de Valentina González, abogada que fue encontrada sin vida al interior de un motel de Quintero hace cerca de dos meses.

Se trata de un proceso que indaga sobre personas que ingresaron al sitio del suceso cuando el cuerpo de la profesional aún se encontraba en el lugar, cuyas cámaras revelaron que incluso llegó al recinto una jueza de Viña del Mar.

"No hay una persona imputada en esa investigación, simplemente se abre porque tenemos datos relevantes, información, declaraciones, que dan cuenta que durante el desarrollo de la actividad del sitio del suceso habrían ingresado al sitio personas que no estaban autorizadas para ello. Es un supuesto todavía y vamos a avanzar en esa indagación", señaló Perivancich.

La persecutora precisó que se trata de una investigación paralela a la de la muerte de Valentina, donde señala que no existen personas que tengan calidad de imputadas, pues la PDI descartó la intervención de terceras personas, pese a que la familia de la víctima insisten en que hubo participación de otros individuos: "Lo que estamos haciendo es acoger algunas solicitudes de diligencias que nos ha pedido la parte querellante", dijo Perivancich.

En cuanto a la investigación por obstrucción a la justica, la abogada querellante Cintia Pérez sostuvo que "pudimos analizar más de 675 cámaras y encontrar que al lugar de los hechos concurrieron personas con posterioridad a la muerte de Valentina, entre ellos una funcionaria del Poder Judicial que estuvo conversando con los sujetos que acompañaban a Valentina y, más grave aún, estuvieron en el lugar de los hechos, afuera de la habitación y esta funcionaria conversaba con Carabineros, con Samu, con los trabajadores del motel, algo que no debería haber pasado porque todavía estaba Valentina allí ".

La presidenta de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, Carolina Figueroa, sostuvo que "entiendo que la funcionaria fue citada como testigo en la investigación del Ministerio Público, fuera de eso no es mucho lo que podemos hacer cuando se actúa en el ámbito de su vida personal".

"Aún no (se abre una investigación interna) porque no existe ningún cargo respecto de ella que nos haga iniciar un sumario ni acta administrativa porque no tiene que ver con su cargo ni actuación de juez, más allá veremos el curso de la investigación", dijo Figueroa.