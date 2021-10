Fiscalía: Perfil del autor del crimen de Nicole Saavedra se asemeja al de Ted Bundy y otros asesinos seriales

Luego de que Víctor Pulgar fuera considerado culpable del secuestro, homicidio y violación de la joven Nicole Saavedra, quien –según se acreditó en juicio- fue debilitada y sometida por el sujeto, el fiscal de la causa, César Astudillo, entregó detalles del perfil del condenado y explicó por qué no pidió la agravante de odio que sí solicitó la parte querellante, siendo rechazada unánimemente.

En ese sentido, el persecutor explicó que Pulgar "no es un delincuente común, sino que derechamente es un tipo con rasgos de personalidad que llevan a cometer este crimen motivado por poder, dominación, muy similar a sicópatas conocidos en Estados Unidos, dejan una huella".

Para determinar aquello, explicó Astudillo, se solicitó un peritaje forense para realizar un perfil criminológico del sujeto que luego del ataque a Nicole violó a una niña de 12 años, hecho por el cual fue condenado, al igual que por un abuso sexual contra otra niña de su familia. "En ningún caso hubo motivación de género de parte del autor", dice el fiscal.

"(La perito) fue bastante directa en señalar que la motivación era actuar por dominación o control, pero que no correspondía necesariamente a un perfil de los sujetos que actúan motivados por el odio hacia una expresión sexual distinta", señaló el persecutor.

Ted Bundy y otros asesinos seriales

"En Estados Unidos se da constantemente este tipo de perfiles criminales, tenemos a Ted Bundy, uno de los más conocidos, a otros asesinos seriales y este era más o menos el perfil", dijo.

"El rasgo característico de ellos, más allá de dejar una huella en su actuar, es que les es indiferente la víctima, son capaces de asesinar niños, a una persona de la tercera edad o a una persona indistintamente de su sexo porque la motivación no es tanto la víctima, aunque es un dato no menor como señalamos en el juicio, porque el hecho de que Nicole tuviera una expresión de género masculina sin duda que fue un desafío para él y así lo reconoció también el tribunal", explicó.

Sin embargo, "se concluye que no fue el desencadenante del actuar porque el actuar fue motivado por el control, por el poder, lo que lo describe como un sujeto aun más deleznable, reprochable o peligroso porque es impredecible... como fue Nicole en junio de 2016, repitió la conducta en noviembre con una niña de 12 años y posteriormente pudieron ser otras personas con otras caracerísiticas porque él quiere dominar para generar una satisfacción no solo del punto de vista sexual, sino que quiere tener doblegado a alguien a su merced", sostuvo Astudillo respecto de la no invocación de la agravan de odio por género.