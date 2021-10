Gobernador de Valparaíso se reunió con alcaldes para abordar plan de acción ante emergencia hídrica

En el edificio de la Gobernación Regional de Valparaíso se reunieron representantes de 32 de los 38 municipios de la zona, encabezados por el gobernador Rodrigo Mundaca, para avanzar en la implementación de un plan de acción ante la emergencia hídrica que afecta a la región.

Durante la reunión fue presentada la actual Política Hídrica Regional con el objeto de formar un trabajo colaborativo entre todas las partes y dar pie a un reglamento sobre la constitución y funcionamiento de una Gobernanza de la Política Hídrica realizada en conjunto.

Al respecto, Mundaca dijo que la actividad coloca en valor "la importancia que tiene dar certeza hídrica y la recuperación del agua para nuestras comunidades, así como también la relevancia que significa poder trabajar en conjunto con todas las autoridades de la región".

Agregó que "es imposible formular una política pública sin la participación directa de aquellos actores que representan a sus comunidades, a sus territorios".

"Hoy nos enfrentamos con el invierno más seco que hemos sufrido en la Región de Valparaíso. Sin el apoyo constante del Gobierno Regional (la comuna de) Petorca estaría en una catástrofe, la cual estamos hoy sobrellevándola con mucha energía y además con mucha solidaridad con nuestros vecinos de nuestra provincia y nuestra región", dijo Ignacio Villalobos, alcalde de Petorca.

Desde Putaendo, el alcalde Mauricio Quiroz sostuvo que "la cuenca del río Aconcagua no puede seguir siendo vista como la única que provee recursos hídricos para el Gran Valparaíso, nosotros tenemos también nuestros propios problemas, nuestros propios déficit, nuestras propias dificultades y hay una inequidad también en la distribución de recursos hídricos en nuestras comunas(...) Si no actuamos a tiempo, si no lo hacemos hoy, vamos a tener que lamentar crisis tras crisis, muerte tras muerte en nuestra pequeña agricultura familiar campesina".

"En la provincia de Quillota tenemos 36 horas de agua que nos llegan los fines de semana, con turnos que llegan a veces a las 5 de la mañana. La gente se tiene que amanecer esperando que les lleguen las migajas del agua (...) Hoy día estamos en una emergencia y debemos adelantarnos a lo que podría ocurrir, si nos no llega agua por los canales se nos van a secar los pozos de los APR e inclusive se van a secar los pozos de Esval que están abasteciendo de agua a otras comunas para el consumo humano", sostuvo Filomena Navia, alcaldesa de La Cruz.