Gobierno confirma una segunda persona fallecida como consecuencia del incendio en Viña

La ministra del Interior, Carolina Tohá, encabezó la reunión de la Mesa Técnica por el incendio en Viña del Mar y confirmó que, según datos preliminares, "lo que sabemos es que tenemos una segunda persona fallecida ya certificada" debido a los estragos del siniestro en la ciudad jardín.

"Queremos llamar a todas las personas que tengan antecedentes o preocupaciones en esta materia a hacerlo a través de los organismos que correspondiente: la Fiscalía, Carabineros y la PDI", recalcó la secretaria de Estado, quien llamó a "evitar rumores o noticias que no vayan por estos canales, porque eso genera preocupaciones o inquietud en la población".

Respecto a las viviendas dañadas, "todavía no tenemos (una cifra); hay muchas zonas que todavía no se puede entrar porque el fuego no ha terminado completamente y tenemos focos activos, entonces preliminarmente hay estimaciones de que podemos llegar hasta 500 viviendas, pero certificación efectiva de viviendas que está constatado su daño por parte de la municipalidad, sólo estamos en 130".

La ministra informó que durante la noche "tuvimos cinco albergues disponibles, sólo tres de ellos se ocuparon, tuvimos cerca de 130 personas albergadas, entre ellos hay niños y niñas, que son la principal preocupación y se están tomando resguardos".

Además, reveló que se ha decidido elaborar un "plan de contingencia que nos ayude a prever que estas situaciones no se repliquen en otras zonas del entorno; hay condiciones demasiado favorables a los incendios y hay mucha vulnerabilidad en este territorio, porque quebradas hay muchas".

🔴[AHORA] Ministra del Interior @Carolina_Toha junto a los ministros @GiorgioJackson y @tvalenzuelavt, encabezan reunión de Mesa Técnica por #incendio en #ViñaDelMar para continuar con un trabajo coordinado en puntos activos y entrega de ayudas a personas afectadas 👇 https://t.co/eJmuqXR3k0 — Ministerio del Interior Chile (@min_interior) December 23, 2022

CONAF: TENEMOS IDENTIFICADAS A PERSONAS

Rolando Pardo, jefe de la Oficina de Prevención de Incendios de la Conaf, sostuvo en Cooperativa que "tenemos identificada el área de inicio donde se produjo el incendio forestal, y allí se estableció inmediatamente una coordinación con el Ministerio Público, ya estamos desplegados en el territorio".

Sobre el o los presuntos responsables por este hecho, dijo que "no me gustaría entregar mayores detalles, porque es un proceso que está en investigación directa, hay alguna información y conocimiento de personas que estuvieron en esa área de inicio y eso ya va a estar abordado esperemos que dentro del día con noticias referentes a la causalidad propiamente tal", informó la autoridad.