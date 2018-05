Gremio de la construcción de Valparaíso: Viviendas pueden duplicar su precio por nuevo plan regulador

Comprar un departamento en Valparaíso cuesta alrededor de 2.500 UF, es decir unos 67 millones de pesos. Con la modificación al plano regulador que hizo el alcalde Jorge Sharp, que bajó la altura máxima de edificación en amplios sectores de la ciudad, este podría duplicar su valor, es decir, llegar hasta las 5.000 UF, más de 135 millones de pesos.

Así por lo menos lo estiman en la Cámara de la Construcción de Valparaíso, ya que según dice su presidente regional, Juan Armando Vicuña, al tener más altura se le da un valor mejor al paño de terreno: se prorratea en más unidades y eso hace que las viviendas tengan un valor mas bajo. Con esta medida, sucedería lo contrario.

"Con esta nueva norma los valores van a subir a 4.000 ó 5.000 UF, por decir lo menos. Gente de Valparaíso no creo que esté dispuesta o tenga la capacidad para comprar esas viviendas", explicó Vicuña a Cooperativa.

"Si tú limitas las condiciones de edificación de un sector, en general se deja de construir, hay menor cantidad de construcción y así hemos ido viendo alrededor del tiempo en Valparaíso", expresó el presidente del gremio de la construcción.

"Los profesionales jóvenes se están yendo fuera de Valparaíso. Se van a Quilpué, Villa Alemana, Peñablanca, Con Con", agregó.

Sharp: Hay que tener responsabilidad

Por su parte, el alcalde Jorge Sharp dijo que "hay que tener responsabilidad para afirmar ese tipo de cuestiones, porque lo que está haciendo el señor Vicuña, es generar el clima que cuando conversamos con la Cámara, no queríamos generar".

"Ellos sabían de la modificación y no dijeron absolutamente nada (...) no se juega con Valparaíso, no es una aldea, es una ciudad que se respeta" agregó el alcalde del Frente Amplio, quien además planteó que tengan mayor responsabilidad con sus declaraciones. "Que eso que diga esté sustentado técnicamente", exigió.

Además, emplazó a Vicuña a entregar el listado de los 400 millones de dólares de inversiones paralizadas en Valparaíso que, según el alcalde, la Cámara de la Construcción estima.

La modificación afecta a los sectores altos de los cerros Placeres, Esperanza, Florida, Mariposas, Rocuant, San Roque, La Cruz, Las Cañas, El Litre y Barón, que ahora solo podrán tener edificaciones de no más de 12 metros de altura, es decir cuatro pisos, lo que será revisado por la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en un plazo de 60 días.