Gremios de Viña del Mar y Quillota piden no ratificar al director del Servicio de Salud

Las 13 federaciones que conforman la Mesa Multigremial del Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota (SSVQ) llamaron al Ministerio de Salud a no ratificar en el cargo al actual director de esa repartición, Alfredo Molina, ni tampoco a su equipo, argumentando una "serie de irregularidades y compromisos no cumplidos durante toda su administración".

Según el comunicado de los funcionarios, contactaron hace casi un mes a la ministra María Begoña Yarza y al Presidente Gabriel Boric para instarlos a "cumplir con las promesas de campaña, que permitirían entregar al país una salud digna, de calidad, resguardando el bienestar de los trabajadores y trabajadoras".

Pero el escrito agrega que "al día de hoy no hemos recibido respuesta satisfactoria" ni de ellos ni de las autoridades regionales, a pesar de que "les entregamos los antecedentes que respaldan nuestra denuncia".

"Por lo anterior, continuamos MOVILIZADAS/OS y le insistimos a este Gobierno, que es el principal responsable de escuchar a los y las funcionarias; que tomen acciones concretas para que este Servicio sea administrado eficientemente y conducido por alguien que tenga real capacidad de diálogo, proteja a la Salud Pública, esté sensibilizado con enfoque de género y sea pro-funcionarios", emplaza.

La mesa cierra el comunicado asegurando que "no descansaremos hasta tener una respuesta definitiva respecto al cambio de autoridades, manteniendo la decisión de declarar interlocutores no válidos al actual equipo directivo de SSVQ", y advierte que si esta semana no se avanza "en la consecución de este petitorio, utilizaremos otras estrategias de presión en forma progresiva".