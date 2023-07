Guardia golpeó a cliente en mall de Viña del Mar: Lo persiguió para agredirlo

El cliente de una tienda en el mall Marina Arauco, de Viña del Mar, acusó que un guardia lo agredió injustificadamente en el sector de las escaleras mecánicas, en un video que causó indignación en redes sociales.

Según relató la víctima, el encargado de seguridad de la empresa H&M lo siguió después que, cuando él salía de la tienda, sonaron las balizas. Pese a que el consumidor le permitió ver la bolsa con sus compras, el guardia insistió en su postura.

En las imágenes se puede ver que le golpea en más de una oportunidad y, gracias a la intervención de otros clientes del mall, logran detener al guardia de continuar siendo violento.

Una violenta agresión sufrió un joven por parte de un guardia de la tienda H&M, ubicada en el Mall Marina Oriente @marinaarauco de Viña del Mar. pic.twitter.com/WA6KqT0ldB — Sitio del Suceso SDS (@sitiodelsuceso) July 26, 2023

"Esto no puede seguir ocurriendo, a pesar de que existan personas no tan buenas como uno quisiera, todas las personas tienen derecho a la dignidad, esta persona no puede salir impune de esta situación", alegó el cliente en redes sociales.

Asimismo, el comprador acusó que "el guardia me robó el aro de mi oreja, así que al parecer el ladrón es otro. Ejerceré las medidas legales correspondientes para la empresa y el guardia".

"Personas como este guardia me hacen recordar la estupidez humana, sabiendo que probablemente pierda su empleo y un montón de cosas más, por algo tan débil como el orgullo de tener poder. La violencia es un círculo sin fin, pegarle o no pegarle no me haría mejor persona", reflexionó.