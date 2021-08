Hombre arriesga 8 años de cárcel por cultivar cannabis para su esposa, que tiene un tumor

En San Antonio comenzó el juicio contra Freddy Hermosilla, acusado de tráfico de cannabis sativa y plantación de marihuana, presuntos delitos que habría cometido en su hogar y con fines medicinales en favor de su mujer, aunque este último aspecto no es considerando por el Ministerio Público.

Según la acusación de Fiscalía, el 3 de abril de 2020, en el domicilio del acusado del sector de Isla Negra en El Quisco, le fue sorprendido un cultivo de cannabis sativa sin autorización, el que consistía en tres plantas de entre 1,60 y 3 metros de altura.

Asimismo, en el inmueble se hallaron 21 plantas de la misma droga en macetero, recubiertas con papel aluminio, extractores de aire, luces y termómetros digitales "para facilitar el proceso de crecimiento".

De igual forma, sostiene el Ministerio Público, "en el dormitorio del acusado mantenía 9 frascos de vidrio y un recipiente plástico con 1 kilo 810 gramos de marihuana a granel y 987,3 gramos de marihuana a granel. Todo ello sin autorización competente".

Por lo anterior, la Fiscalía de San Antonio solicitó para Hermosilla dos penas que en total suman 8 años de presidio y multas de 50 UTM, equivalente a unos 2.600.000 pesos

Según la Fundación Daya, el objetivo medicinal de la sustancia es paliar los dolores permanentes que una tumoración mamaria le provoca a Jennifer, esposa de Hermosilla.

"Este es uno de los muchos y reiterados casos de persecución de las policías y el Ministerio Público contra las y los usuarios de cannabis en Chile, persecución intensificada durante el actual gobierno, generando una crisis de vulneración de DDHH en la comunidad cannábica chilena", indica la Fundación Daya.

Agrega que "el daño provocado por esta absurda persecución y criminalización se ha extendido a todos los ámbitos de la vida de esta familia, de alta vulnerabilidad social".

Por su parte, Freddy Hermosilla sostuvo que "estoy súper nervioso, Jennifer también porque no sabemos realmente lo que va a pasar, arriesgo una condena de cárcel por esto, nuevamente porque ya estuve varios meses privado de libertad... pero con fe, sabemos que lo que estábamos haciendo no era para tráfico, era medicinal, no siento ni la culpa ni nada porque es un medicamento necesario para mi señora".

En el contexto del juicio oral, Fiscalía citó a declarar a funcionarios del OS7 de Carabineros y también presentará un informe de estupefacientes y otro relativo a la acción de la marihuana en el organismo.

En tanto, la prueba de la defensa incluye la declaración de la esposa de Hermosilla; del doctor tratante de la mujer, Lukas Ursic; de la directora de Fundación Daya, Ana Gazmuri; recetas médicas, entre otros antecedentes.