Hombre que tomó terrenos de empresario asesinado deberá desalojar la vivienda

El Juzgado de Garantía de Quilpué ordenó que dentro de un plazo de 24 horas, Luis Alarcón, sindicado como el líder de la toma de los terrenos de Alejandro Correa -víctima de sicariato-, debe sacar todas sus pertenencias de la vivienda.

Así lo indicó la jueza Paula Millon luego de la solicitud hecha por Manola Lobos, abogada de la familia Correa, quien aseguró que tienen conocimiento de que el imputado al menos tres veces ha estado en el lugar, respecto del cual tiene prohibición de acercamiento.

"A pesar de que esta parte ha solicitado el auxilio de la fuerza pública, la respuesta ha sido poco eficiente. El problema es que la forma de verificar esta medida cautelar es gritando desde afuera o cuando terceros que viven en la propiedad, por buena voluntad, se acercan a Carabineros a responder sus preguntas", dijo Lobos.

"Cómo es posible que se pueda cautelar de forma efectiva si la institución mandatada no puede entrar al terreno, se encuentra cercado. El imputado se encuentra construyendo una casa al interior de los terrenos, por lo cual esta parte considera indicio suficiente para suponer que el imputado nunca se ha ido de la propiedad", añadió.

"No estamos ante cualquier caso, hablamos de una de las aristas del homicidio del señor Alejandro Correa, cuyo juicio oral comienza el lunes 28 y donde el Ministerio Público ha indicado que el imputado no solo es sujeto de interés criminalístico, sino que se ha señalado que el móvil del homicidio es la apropiación de estos terrenos", indicó Lobos.

El defensor Patricio Riquelme se opuso a lo pedido por la familia Correa indicando, entre otras cosas, que su representado ha colaborado con la investigación y que no se ha acreditado cuándo fueron dichos incumplimientos de la cautelar.

Al respecto, la magistrada de Quilpué sostuvo tampoco haber reportado incumplimientos formales por parte de Alarcón. No obstante, ordenó que el imputado y su familia, dentro un de plazo de 24 horas, deben sacar todas sus pertenencias del domicilio en cuestión, no así las 300 familias restantes, señalando que son personas no formalizadas en la causa.