Hugo Bustamante trasladado a Santiago: El lunes lo formalizan por crimen de Ámbar

Este viernes fue puesto a disposición de la Justicia Hugo Bustamante Pérez, único sospechoso del crimen de Ámbar Cornejo, la adolescente de Villa Alemana que llevaba una semana desaparecida y cuyo cuerpo fue hallado ayer en la casa que compartía el sujeto con la madre de la menor, Denisse Llanos.

Bustamante, que estaba en libertad condicional desde 2016 -tras 11 años en la cárcel pese a una pena de 27 por un doble homicidio-, fue sometido a audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de Villa Alemana.

En ésta, el tribunal aceptó la petición de la Fiscalía y amplió la detención del sujeto hasta el lunes: en definitiva, será formalizado por homicidio calificado el lunes a las 09:00 de la mañana.

El presunto asesino de Ámbar fue trasladado a la Cárcel de Alta Seguridad, en Santiago, desde Curauma, llegando cerca de las 17:00 horas al penal resguardado por tres carros de Gendarmería.

🔴 EN VIVO: Juzgado de Garantía de Villa Alemana amplía plazo de detención y fija para el lunes 10 de agosto a las 9:00 la audiencia de formalización de Hugo Bustamante Pérez por el delito de homicidio calificado de Ámbar Cornejo.



🎥 Facebook Live y https://t.co/d4ZzykIHcC pic.twitter.com/TgzDWWhamc — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 7, 2020

Llegó Hugo Bustamante a la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago trasladado por Gendamería y escoltado por Carabineros y PDI desde Curauma, dónde estaba recluido y luego de ampliarse la Formalización por el delito de homicidio Ámbar Coenejo. #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/sOKmCKUmvR — Felipe Cofré (@_felipecofre) August 7, 2020

La solicitud del Ministerio Público apunta a recabar más antecedentes que permitan establecer si le cabe responsabilidad a la mamá de la adolescente, antes de realizar la formalización de cargos en tribunales: ya anunciado que buscará la cadena perpetua para Bustamante.

El Gobierno se ha hecho parte del proceso con una querella, mediante la Intendencia de Valparaíso, lo mismo que la Defensoría de la Niñez, el municipio, el Sename y el padre biológico de la menor, Ulises Cornejo, quien acusa encubrimiento de Llanos.

Fiscal Regional de Valparaíso, Claudia Perivancich solicita ampliación de la detención para el próximo lunes. Existen diligencias en desarrollo e informe para esclarecer circunstancia de muerte de la víctima.@FiscaliaRegionV @FiscaliadeChile pic.twitter.com/C9FiwsO59i — Fiscalía Valparaíso (@FiscaliaRegionV) August 7, 2020

ABANDONO DE LA DEFENSA

La audiencia en Juzgado de Garantia de Villa Alemana inició -de forma telemática- pasadas las 11:00 horas, pero en sus primeros momentos fue suspendida debido a que se declaró el abandono de la defensa de Bustamante: el acusado había informado que contaría con un abogado de confianza, pero éste no compareció.

El tribunal determinó, a partir de las 11:30 horas, un receso en principio de dos horas para que la Defensoría Penal Pública pudiese tener los antecedentes a fin de asumir la representación. Ecurrido ello, la audiencia se retomó alrededor de las 14:30 horas.

Al comienzo, el Sename había solicitado que la audiencia se llevara a cabo de forma privada, por tratarse de una víctima menor de edad, pero la jueza rechazó la petición debido al interés público que ha generado este caso y porque la instancia de hoy aborda asuntos procesales de forma: el fondo se discutirá el lunes, en la formalización.

Poder judicial suspendió por dos horas audiencia de formalización de Hugo Bustamante por abandono de defensa particular. Asumirá Defensoría penal pública @Cooperativa #CooperativaEnCasa pic.twitter.com/fg0zkUfqw4 — J.L Pérez (@JLPerezOnline) August 7, 2020

AHORA: Juzgado de Garantía de Villa Alemana decreta abandono de la defensa de Hugo Bustamante y ordena un receso de dos horas para que la Defensoría Penal Pública pueda conocer los antecedentes de la carpeta de investigación. Audiencia se retoma a las 13:30. pic.twitter.com/r0V4gmPJSK — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) August 7, 2020

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, Ámbar fue hasta la casa donde vive su madre con Bustamante a buscar el dinero de la pensión alimenticia que le enviaba su padre biológico.

En ese marco fue que la menor "habría tenido una discusión con el imputado". Posterior a ello, "la madre salió del domicilio y no tuvo más conocimiento al respecto; y en ese momento el imputado le habría dado muerte", según la fiscal María José Bowen.

El director de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa, sostuvo que Bustamante "no cooperó con las diligencias" y, en principio, Llanos, "con un silencio cómplice, no entregó ninguna información".

Bustamante está detenido en un cuartel de la PDI, mientras que Llanos, de momento, sólo se encuentra en "calidad de testigo".

Papá de Ámbar quiere que la madre sea procesada como encubridora #CooperativaEnCasa https://t.co/42BBI0EMNO pic.twitter.com/28Y2vSqLQx — Cooperativa (@Cooperativa) August 7, 2020

El caso ha generado amplio impacto público: una masiva manifestación se registró ayer tras confirmarse el asesinato de Ámbar: personas cercanas y vecinos se congregaron en la calle donde vivía la adolescente para protestar exigiendo justicia.

Asimismo, la mañana de este viernes agrupaciones feministas llegaron hasta las afueras del cuartel de la Brigada de Homicidios de la PDI de Viña del Mar, donde se presumía que estaba recluido Bustamante, al menos hasta anoche.

FICHA CLÍNICA DEL IMPUTADO

Asimismo, el tribunal acogió la petición de la defensa de Bustamante y ordenó oficiar al Hospital del Salvador para que entregue la ficha clínica del acusado.

"La postura del querellante y del Ministerio Público es que el imputado realizó todos los actos de delito con plena consciencia y claridad de los hechos", enfatizó el abogado Patricio Olivares, quien representa al padre de Ámbar.

MANIFESTACIÓN Y APOYO DE FAMILIA DE MUJER DESAPARECIDA EN NOVIEMBRE

Entre ellas también llegaron familiares de Ana Bravo Verdejo, mujer desaparecida desde el 4 de noviembre de 2019 en Valparaíso, para manifestar su sentir y su apoyo para que haya justicia por el crimen de Ámbar.

"Quisimos venir a pedir justicia por Ámbar también. Seguimos el caso de cerca, porque estamos viviendo lo mismo, es terrible. Cuando la encontraron, nos dio tranquilidad, pero nosotros seguimos con ese pesar de no saber de nuestra hermana", manifestó una de las pariente de la mujer.

"Buscamos, ya no podemos dormir de tanta preocupación, que no sabemos nada. Más por la nieta, que es mayorcita. No sabemos qué hacer, qué decirle", dijo otra voz de aquella familia.