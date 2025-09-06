Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Cubierto y bruma
Santiago9.4°
Humedad88%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Incendio afecta al Mercado Cardonal de Valparaíso

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl/ATON

Bomberos informó que el siniestro inició en el subterráneo del edificio.

Incendio afecta al Mercado Cardonal de Valparaíso
 ATON
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un incendio afecta este sábado al Mercado Cardonal de Valparaíso, uno de los recintos comerciales más tradicionales de la ciudad puerto.

Las llamas se habrían iniciado en el subterráneo del edificio, según lo indicado por Bomberos a medios locales. El siniestro movilizó rápidamente a voluntarios de distintas compañías.

Hasta el cierre de la información, eran seis las compañías de Bomberos que trabajaban en el lugar para controlar la emergencia y evitar la propagación del fuego hacia otros sectores del mercado.

Las autoridades aún no han entregado detalles sobre el origen del incendio ni sobre posibles daños materiales o personas afectadas.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada