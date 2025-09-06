Incendio afecta al Mercado Cardonal de Valparaíso

Un incendio afecta este sábado al Mercado Cardonal de Valparaíso, uno de los recintos comerciales más tradicionales de la ciudad puerto.

Las llamas se habrían iniciado en el subterráneo del edificio, según lo indicado por Bomberos a medios locales. El siniestro movilizó rápidamente a voluntarios de distintas compañías.

Hasta el cierre de la información, eran seis las compañías de Bomberos que trabajaban en el lugar para controlar la emergencia y evitar la propagación del fuego hacia otros sectores del mercado.

Las autoridades aún no han entregado detalles sobre el origen del incendio ni sobre posibles daños materiales o personas afectadas.