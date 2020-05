Intendente criticó llamado de la alcaldesa de Nogales a apedrear a quienes carretean

El intendente de Valparaíso, Jorge Martínez, criticó los dichos la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, quien a través de su cuenta de Facebook llamó a la comunidad a apedrear a quienes estén carreteando durante este tiempo de pandemia.

En un controvertido video, la alcaldesa dijo: "No voy a permitir que sigan los carretes ya les dije que por favor las familias en las poblaciones unanse y si ellos no quieren entender vamos a tener que agarrarlos a peñascazos para que entiendan de alguna vez que no puede ser".

Ante esto, Martínez indicó que "fue un error, creo que debe rectificar y lo hablaré con ella, conociéndola y viendo el contexto me parece una metáfora muy en el estilo de la alcaldesa, mas que una intención dolosa de querer inferir daño".

"El uso de la fuerza está prohibido a los particules y del particular que sea", precisó.

Martínez indicó que ejercerán acciones penales y civiles que correspondan a quienes se toman atribuciones fuera de la ley.

Carretes "Puertas adentro"

Desde la Armada indicaron que existen a la fecha 12 denuncias por ruidos molestos a las cuales concurrió carabineros y solamente en dos se ha encontrado gente pero correspondían a reuniones familiares.

En ambos casos se realizó la notificación correspondiente y las personas quedaron citadas al juzgado de policía local.

Las desafortunadas declaraciones de la alcaldesa: