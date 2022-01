Isla de Pascua retrasó su apertura al turismo por alza de casos de Covid-19 en el continente

Los isleños deberán esperar aún más la ansiada apertura de la Isla de Pascua, ya que el alcalde en conjunto con la Seremi de Salud de Valparaíso, tomaron la decisión de aplazar en un mes el recibimiento de turistas que estaba prevista para el 3 de febrero, en vísperas del inicio de la fiesta Tapati Rapa Nui.

"No hemos sido capaces de llegar a esos niveles de seguridad para poder aperturar nuestra querida isla al mundo y a nuestra familia, que también lo necesitan tras dos años de cierre", dijo el alcalde Edmunds Paoa.

Según dio cuenta El Mercurio, el aumento de los casos por la variante ómicron y la población isleña no vacunada serán el causante de que 4 mil turistas, que ya contaban con sus pasajes, tengan que pedir el reembolso de sus tickets.

Esta reapertura fue pactada por la comunidad el 9 de diciembre del año pasado, cuando el 71 por ciento del total de residentes, que fueron a votar, dieron el visto bueno a la medida.

Sin embargo, el alcalde recalcó que cuando se tomó esa decisión la cantidad de casos diarios fluctuaba entre los 1.850 y 1.900, con una positividad de entre 1,8 por ciento y 2 por ciento, muy distante del récord de casos que se alcanzó la semana pasada, cuando se superaron los 14.000 contagios y la positividad se alzó sobre el 13 por ciento.

Dentro de las medidas que exigía esta reapertura estaba el estado sanitario del continente, pero además, que el 80 por ciento de la población de la isla contara con las dos dosis de vacuna, pero "no hemos sido capaces de llegar a esos niveles de seguridad para poder aperturar nuestra querida isla al mundo y a nuestra familia, que también lo necesitan tras dos años de cierre", detalló el alcalde.

La población está vacunada en un 80 por ciento, pero solo con la primera dosis, no se llega a ese porcentaje con la segunda y menos aún con la vacuna de refuerzo, además, hay cerca de mil personas que no se quieren vacunar.

El alcalde llamó a los isleños antivacunas a acudir a los vacunatorios, en un anuncio de la televisión local, donde dijo que están "esperándote a ti. Y no vamos a seguir esperándote mucho más. En algún momento esto se tiene que aperturar. Vamos a cumplir dos años de encierro. El riesgo lo estás corriendo tú, que no te has querido vacunar".

Edmunds lamentó que ante esta realidad no quedo de otra más que postergar el ingreso de turistas, ya que tienen "una responsabilidad con el estado sanitario de Rapa Nui, que es impecable. Nos hemos cuidado por dos años y no queremos apresurar, de forma que esté en riesgo la población".

MEDIDAS SANITARIAS PREVISTAS PARA LA APERTURA

En la reunión entre el jefe comunal y la Seremi de salud, se acordó implementar medidas para fortalecer las medidas sanitarias para el futuro retorno de los turistas.

Una de estas es la instalación de un laboratorio con capacidad para 300 muestras diarias de PCR y un tiempo de respuesta de 4 a 6 horas. Se espera que este equipamiento llegue en los próximos 60 días.

Además, en el aeropuerto de Mataveri se tomarán test a todos los pasajeros que, en el momento de reapertura, lleguen a la isla, sin diferencia si al subir al avión en Santiago contaba con un examen negativo realizado 48 horas antes.

Sumado a esto, se analiza la posibilidad de implementar una residencia sanitaria en el territorio, según informó Emilio del Solar, representante de la Seremi de Salud de Valparaíso.