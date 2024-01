Joven fue a buscar un pedido a restaurante y el dueño lo secuestró en Algarrobo

Una grave denuncia realizó Patricio Montes, un trabajador de la aplicación DiDi, en contra del dueño del restaurante La Terraza By Octopus, de Algarrobo, en la Región de Valparaíso.

Según acusó, fue a buscar un pedido al local, pero en el lugar creyeron que era el miembro de una banda criminal, lo apuntaron con un arma y lo mantuvieron secuestrado durante una hora.

"Entré al local, pregunté por el producto e indiqué que ya estaba pagado. (Pero el dueño) se me acerca y me dice 'te tiraste' y me apunta con una pistola. Yo le indico que soy DiDi, que no sé lo que está pasando", dijo el repartidor a Chilevisión.

Su testimonio dio cuenta de instantes de angustia y terror: "Me iban a pegar con un bate. Pensé que me iba a matar (...) El dueño pensaba que yo era de una banda que lo estaba estafando, porque ese pedido lo pagaron con una transferencia que nunca apareció en el sistema de ellos".

"Me decían que dijera la verdad, que era de la banda, y yo les decía que no, que era de la aplicación DiDi. Yo les dije que miraran la cámara, que no andaba con nadie. No me dejaban maniobrar mi celular, me quitaron la llave del auto", recordó Montes.

La versión del dueño del restaurante: "No retuve a nadie"

Cristóbal, dueño del restaurante, dijo haber creído que el trabajador estaba "coludido" con un grupo de estafadores que están engañando a locales del sector con pagos falsos, lo que también denunció en la cuenta de Instagram de La Terraza.

"Hay un grupo de personas que está haciendo transferencias falsas por WhatsApp", señaló el sujeto, quien insistió que usó una pistola de juguete con el repartidor. "Yo no retuve a nadie, él quiso estar. ¿Si a ti te roban qué haces?", añadió.

Tras la denuncia de Patricio, el dueño del restaurante pasó una noche en la Comisaría y quedó libre a la espera de una citación al tribunales: "Le pido a la justicia que actúe bien. Yo cumplí, estuve toda la noche en el calabozo".

"No fue bueno lo que hice. Estoy arrepentido, pero me acababan de robar", agregó.