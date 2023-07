Joven viñamarino cumple una semana desaparecido: Su auto fue encontrado quemado y abandonado

Una semana se cumplió de la desaparición de Kevin Arévalo, un joven de 27 años que el martes de la semana pasada salió de su hogar, en Viña del Mar, a eso de las 20.00 horas, apareciendo su vehículo quemado cerca de las 23.00 y sin rastros de su paradero.

Su padre, Jorge, contó que Kevin salió de su hogar en Santa Julia para visitar a una polola y luego a un amigo –los cuales el progenitor asegura no conocer-. Sin embargo, se enteró por la llegada de Carabineros a su domicilio del hallazgo del vehículo incendiado. Kevin nunca más contestó el teléfono, relató.

Carabineros, indicó Jorge Arévalo, "me hizo firmar un documento para retirar el vehículo porque según ellos estaba estorbando en la vía pública y les dije '¿no van a investigar? ¿no van a periciar?', me dijeron 'no, no se puede porque está quemado'".

De esta manera, Jorge Arévalo comentó que al día siguiente interpuso la denuncia de presunta desgracia y concurrió a la PDI, donde le indicaron "que no podían hacer nada sin una orden del fiscal".

"Si secuestran a una persona que tiene plata lo buscan por cielo y tierra"

"Desde que hice la denuncia han pasado muchos días entonces claro que nos pusimos saltones porque cómo tanto se demoran. Pienso que porque somos personas humildes no tenemos la misma atención que una persona más adinerada", se lamentó el padre.

Agregó que "si secuestran a una persona que tiene plata lo buscan por cielo y tierra, pero en estos casos, cuando somos personas de escasos recursos, no se puede y a las finales todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos. Yo estoy en la nebulosa porque no tengo idea si estará raptado, si lo asaltaron...".

Sobre su hijo, el mayor de seis hermanos, comentó que "siempre se reportaba, me decía 'papá, estoy en tal lado' o 'voy a llegar a tal hora'. Siempre avisaba dónde se iba a quedar", sostuvo Jorge, indicando que los amigos de su hijo "andan consultando" sobre la polola y amigo que Kevin iría a visitar el día en que desapareció.

Respecto al sector en el que fue hallado el auto incendiado de Kevin –regalado por su padre para que trabajara en oficios varios-, Jorge Arévalo indicó que "pareciera ser que es tierra de nadie".

Lo anterior porque asegura que en la zona conocida como Lajarillas, donde también fue hallado incendiado el auto del alcalde de Zapallar, "he conversado con algunos vecinos del sector y dicen que por ahí asaltan mucho. Llega gente en auto, se esconden y cuando pasa alguien en auto los encierran y los cogotean, les incendian los vehículos y cosas así".

Brigada de Homicidios

Desde la PDI, el subprefecto Víctor Salazar de la Brigada de Homicidios, confirmó que ayer por la tarde recepcionaron la orden de investigar por parte del Ministerio Público tras la denuncia interpuesta el miércoles 19.

"Por circunstancias que se investigan se pierde todo tipo de contacto y comunicación por parte de su entorno más cercano. Ese mismo día, en horas de la noche, su padre recibe un llamado de parte de personal policial quienes le dan a conocer que el vehículo de su hijo fue encontrado totalmente quemado y abandonado en el sector Reñaca Alto".

Finalmente, el subprefecto Salazar indicó que "por lo anterior detectives de esta Brigada de Homicidios se encuentran realizando diversas diligencias de orden investigativo con el objeto de poder establecer el paradero de esta persona y las circunstancias que gatillaron su desaparición".