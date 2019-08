Justicia dejó sin efecto la detención de mujer que colocó una rampa para salir de su casa

El Tercer Juzgado de Policía Local de Viña del Mar dejó sin efecto la orden de detención en contra de Carmen Raffernau Gómez (72), luego de que fuera denunciada por una vecina tras colocar una rampa para poder salir de su casa en Santa Inés.

La mujer, que padece tuberculosis vertebral, artrosis, diabetes y problemas a la vista, iba a ser detenida por Carabineros tras haber sido notificada por el Juzgado de Policía Local por no haber demolido la estructura.

Tras no pagar una multa por esta situación, recibió una orden de reclusión nocturna por 15 días, pero ésta no se hizo efectiva.

La Municipalidad de Viña del Mar comprometió su intervención ante el juzgado respecto al caso de esta mujer con problemas de movilidad y más temprano aseguraban que ella no iría a la cárcel, lo que fue ratificado esta tarde por la justicia.

En conversación con Cooperativa Regiones, Carmen expresó que "esa rampa ayudó para mi terapia, porque yo de repente paseo ahí, salgo, me tomo de un lado y del otro lado está el bastón y camino, esa rampa me permite ir a comprar al almacén".

"¿Por qué hay alguien que no me da el derecho a salir de mi casa? Es un derecho humano, mío, personal. ¿Por qué me tienen que encerrar y convertirme en una vieja de mierda porque ya no le sirvo a la sociedad? ¿Por qué me quieren dejar de nuevo encerrada?", preguntó antes de conocer la resolución.