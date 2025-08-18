Ladrón intentó robar carnicería en Valparaíso pero cayó del techo frente a Carabineros

Un hombre intentó robar una carnicería de Valparaíso, pero cayó del techo cuando Carabineros se encontraban en el lugar y quedó detenido.

Todo comenzó cuando el sujeto se hizo pasar por una persona en situación de calle que buscaba refugio bajo las puertas del negocio. No obstante, momentos después ingresó al local y sin importarle el ruido de las alarmas, se dio el tiempo para tomar bebidas energéticas, comer láminas de jamón, robar dinero de la caja registradora e incluso pasar al baño.

Los dueños del local se percataron de la situación gracias a las cámaras de seguridad, por lo que decidieron acudir al local para enfrentar al delincuente.

Fue entonces que el ladrón intentó escapar por la ventana del segundo piso, pero al pisar una sección de cielo falso cayó sobre el lavamanos de la sala de producción de la carnicería, justo cuando Carabineros llegó al lugar, momento en el que fue detenido.

Posteriormente, el sujeto, que cuenta con 20 detenciones previas, quedó en libertad y fue visto al día siguiente deambulando por el sector de la carnicería.