Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago15.5°
Humedad51%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Ver más de la Región de Valparaiso
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Ladrón intentó robar carnicería en Valparaíso pero cayó del techo frente a Carabineros

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El sujeto se dio el tiempo para tomar bebidas energéticas e incluso pasar al baño.

Ladrón intentó robar carnicería en Valparaíso pero cayó del techo frente a Carabineros
 Captura
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Un hombre intentó robar una carnicería de Valparaíso, pero cayó del techo cuando Carabineros se encontraban en el lugar y quedó detenido.

Todo comenzó cuando el sujeto se hizo pasar por una persona en situación de calle que buscaba refugio bajo las puertas del negocio. No obstante, momentos después ingresó al local y sin importarle el ruido de las alarmas, se dio el tiempo para tomar bebidas energéticas, comer láminas de jamón, robar dinero de la caja registradora e incluso pasar al baño.

Los dueños del local se percataron de la situación gracias a las cámaras de seguridad, por lo que decidieron acudir al local para enfrentar al delincuente.

Fue entonces que el ladrón intentó escapar por la ventana del segundo piso, pero al pisar una sección de cielo falso cayó sobre el lavamanos de la sala de producción de la carnicería, justo cuando Carabineros llegó al lugar, momento en el que fue detenido.

Posteriormente, el sujeto, que cuenta con 20 detenciones previas, quedó en libertad y fue visto al día siguiente deambulando por el sector de la carnicería.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada