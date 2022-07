El Juzgado de Garantía de La Ligua acogió la solicitud la Fiscalía de no perseverar en contra del funcionario de Carabineros que en agosto dio muerte a un ciudadano haitiano en la comuna.

El funcionario había sido formalizado por homicidio, quedando en libertad, pero con arraigo nacional al considerar el tribunal una eventual legítima defensa debido a que el uniformado le habría disparado al extranjero luego de que éste lo atacara con un machete.

"La Fiscalía comunicó su decisión de no seguir adelante, de no formular acusación respecto de un funcionario de Carabineros que había sido formalizado por dar muerte a un ciudadano de nacionalidad haitiana", dijo el fiscal de La Ligua, Luis Cortez.

"Si bien la investigación no arrojó dudas de que el funcionario habría sido el autor del disparo, de los testimonios recabados, de los peritajes realizados, surgió una duda razonable respecto de que este hecho se habría dado en el contexto de una posible legítima defensa del funcionario de Carabineros, lo que llevó a la Fiscalía a no formular más cargos y comunicar la decisión de no perseverar", indicó el persecutor.

Acogido lo planteado por el Ministerio Público, el Juzgado alzó las medidas cautelares que pesaban sobre el funcionario.