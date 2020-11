Madre de joven desaparecida hace 9 años en Puchuncaví: "No habrá tranquilidad si no la encuentro"

La madre de Pascale Alvarado, joven desaparecida en 2011 en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso, acusó este domingo -a nueve años del hecho- negligencia del fiscal que en un principio llevó la causa, e indicó que nunca tendrá tranquilidad si no encuentra su cuerpo.

"Conformidad nunca, resignación jamás, para mí nunca va ser una tranquilidad sino la encuentro, no habrá descanso en mi", aseguró la mamá de la joven, que desapareció cuando tenía 17 años.

"Para mí fue negligencia, falta de profesionalismo, falta de humanidad. Fueron muchas cosas en conjunto no bien hechas; el caso le quedó grande al fiscal", criticó la afectada, sin perjuicio de que ahora confía en el Ministerio Público y en el nuevo fiscal a cargo de la indagatoria.

"Menos de cadena perpetua no puedo pedir"

Por este hecho, el pasado viernes el Juzgado de Garantía de Quintero decretó prisión preventiva para dos hombres por su presunta participación.

Los sujetos, identificados como M.U.S. (47 años), un empresario, y M.S.C. (55), su trabajador, fueron formalizados como coautores de los delitos de sustracción de menores, violación y homicidio, pese a que aún no exista la evidencia del cuerpo y más adelante se podría acreditar el delito de inhumación ilegal.

Sobre esto, la madre de la menor indicó que "aunque ellos estén privados de libertad, a mí no me va a compensar el dolor que llevo dentro y lo seguiré eternamente, porque me arrebataron lo que era mío. Cadena perpetua, menos no puedo pedir. Para mí no es justo, porque a ella le quitaron la vida".

Marcha conmemorativa

Este domingo, en el marco de la novena conmemoración de la desaparición de Pascale, se realizó una marcha en Puchuncaví en honor a la joven, logrando una convocatoria masiva durante la mañana.

Tras este encuentro, la hermana menor de Pascale indicó que la familia está "agradecida totalmente".

"Estamos emocionados, con el corazoncito apretado, a mil las emociones, pero tenemos mucho aguante. Esto no termina aún, nosotros no vamos a descansar hasta encontrar a la Pascale", aseguró.