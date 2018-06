"Olor extraño y desagradable" provocó evacuación masiva en Playa Ancha

Un "fuerte olor extraño", cuyo origen aún no ha sido determinado, provocó que cientos de personas fueran evacuadas este jueves desde el sector de Playa Ancha, en Valparaíso.

El alcalde Jorge Sharp explicó que el "fuerte olor extraño perturbó el normal desempeño de los establecimientos educacionales" e "involucró a varias manzanas, varias cuadras", sin que exista certeza respecto de una eventual fuga de gas.

Agregó que 20 niños trasladados temporalmente al Hospital van Buren, y todos ya fueron dados de alta, salvo uno, que padece asma y permanece en el recinto por precaución, pero, en término genetales, no existe "ninguna situación de gravedad" que lamentar.

Estuvimos en Playa Ancha, junto a equipos regionales y municipales de emergencia, inspeccionando en terreno la emanación de olores extraños que afectaron a Escuela y población del sector. Emergencia está controlado y se investigan las causas de ésta. pic.twitter.com/URneMXkkLW — Jorge Sharp Fajardo (@JorgeSharp) 7 de junio de 2018

La evacuación tuvo lugar en la Calle Levarte y el sector del Parque Alejo Barrios, en el Cerro Playa Ancha, hasta donde llegó también personal de las empresas GasValpo y Lipigas; el intendente Jorge Martínez y el director regional de la Onemi, Guillermo de la Maza.

El intendente comentó que, a su llegada, percibió un "olor fuerte y desagradable, muy parecido a una emanación de gas, pero con cierta percepción de desecho, de podredumbre".

AHORA: Se evacua en términos preventivos a diferentes establecimientos educaciones en Playa Ancha, por fuertes y extraños olores detectados en el ambiente. Intendente Jorge Martínez Durán en terreno verificando situación junto a autoridades Calle Levarte y sector Alejo Barrios pic.twitter.com/H1A0rfjTAJ — Intendencia Valpo (@IntendenciaV) 7 de junio de 2018

"No puede ser que un episodio como éste no tenga causa alguna", acotó la autoridad regional, mientras Guillermo de la Maza explicó que el hedor provocó en los estudiantes –porque en la zona "hay mucho establecimiento educacional, desde párvulo a superior"- "molestia e irritación, pero no intensa".

"Hay pocas fuentes que puedan emitir este tipo de olor. No es muy amplio el espectro donde hay que investigar", comentó el director de Onemi.