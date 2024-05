Megaincendio: Fiscalía profundizará investigación de posible motivación económica

La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, anunció que se investigará una posible motivación económica por parte de uno de los imputados por el megaincendio de Viña del Mar y Quilpué.

Según el voluntario de Bomberos Francisco Mondaca, sindicado como el autor material de los incendios, el brigadista de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) Franco Pinto, apuntado como autor intelectual, le indicó que a ellos "les conviene económicamente hacer horas extras respecto del combate de incendios".

"Antes del 2 de febrero del presente año, me encontré con Franco Pinto en la vía pública, en la localidad de Placilla, donde él me dijo que el 2 de febrero estaba 'bueno', debido a las condiciones climáticas que existirían esa jornada, como el calor y el viento, además, me indicó que estaría 'bueno' en el sector de la Reserva Forestal Lago Peñuelas y por la ruta conocida como Camino Viejo a Santiago, ya que existía abundante pasto seco en ese lugar", añadió Mondaca.

Pinto finalmente recibió 420 mil pesos en horas extra correspondientes a febrero.

Esta jornada, la fiscal Perivancich indicó que "si bien teníamos información previa respecto de la posible actuación aquí de más de una persona, un detalle tan preciso respecto de si efectivamente se puede dar cuenta de una motivación ligada fundamentalmente a un aspecto económico, es algo en lo que tenemos que seguir avanzando".

"Es un dato que surgió para nosotros en la investigación con total precisión el día viernes, pero ese detalle -que no lo exhibimos en la audiencia- es algo que tenemos pendiente para profundizar en este plazo que se nos ha otorgado", aseguró la persecutora.

El plazo de investigación quedó fijado en seis meses.

Ambos fueron formalizados por el delito de incendio con resultado de muerte este sábado y quedaron en prisión preventiva en la cárcel Santiago Uno.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, declaró que "el golpe de saber que en sus filas hay personas que trabajan, por decirlo así, para el bando opuesto, que no están apagando el fuego sino prendiéndolo, es un shock muy importante, genera un gran impacto. Y ciertamente eso va a traducirse en medidas, elevar los estándares con los cuales se controla el personal en su ingreso y en su mantención".

"Eso no significa que en la actualidad no existan mecanismos para hacer control de las características psicológicas de los voluntarios o los funcionarios. Existe, claramente en este caso eso no fue suficiente", precisó.

Finalmente, desde el lado de las víctimas apuntaron a la existencia de más responsabilidades de mando al no activarse los protocolos correspondientes.