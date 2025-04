Micrero desvió su recorrido para llevar a urgencias a pasajero que sufría un infarto

Un chofer de micro de San Antonio se desvió de su recorrido habitual para llevar a urgencias a un pasajero que sufrió un infarto en pleno viaje.

La situación ocurrió el pasado lunes, cuando una pasajera le comentó al conductor, Sebastián García, que había un joven a bordo de la micro con graves problemas de salud, y que incluso se encontraba inconsciente, de acuerdo con El Líder de San Antonio.

"Paré la micro, lo fui a ver y ahí dije 'algo grave pasa acá'. Pensé que era un infarto porque lo viví con mi papá, que falleció el año pasado de un ataque. Entonces se me vino a la cabeza que entre llamar y esperar una ambulancia no íbamos a sacar nada, y decidí tomar las riendas yo no más", comentó García.

Fue entonces que el sujeto le pidió a los pasajeros que se bajaran porque él se dirigiría al Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, y que les devolvería el dinero del pasaje.

"Con la bocina haciendo ruido me fui lo más rápido posible... Llegué al hospital, me bajé corriendo pidiendo ayuda. Prácticamente me metí con la micro adentro de la urgencia del hospital porque el joven no reaccionaba, salieron a atenderlo con una camilla y esa máquina de descarga eléctrica para reanimarlo, porque le había dado un infarto", recordó.

Posteriormente, el sujeto fue a dejar a la mujer que ayudó al joven infartado a su destino, y luego retomó sus labores. "Yo lo hice porque me nació de corazón. Es bonito que te reconozcan lo bueno porque en este rubro hay muchas críticas", concluyó el conductor.