Ministra Vallejo tras emplazamiento de Ripamonti: "El compromiso con el medioambiente no está en duda"

La ministra Camila Vallejo recalcó este domingo que "el compromiso del Gobierno con el medioambiente no está en duda", esto luego de que la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (RD), emplazara al Ejectuvo a actuar y rechazar el proyecto de bioremediación del terreno de las expretroleras de Las Salinas, en el marco de un proyecto inmobiliario.

De cara a la sesión del comité de ministros de este lunes en que se verá el futuro de la iniciativa, la mencionada jefa comunal sostuvo el viernes que de no ser rechazado, "además de perder nuestra confianza, no se están dando cuenta que (la firma del Tratado de Escazú) fue un acto para demostrar gestión rápida y liviana en sus primeros días de Gobierno y no de justicia real y de consideración con la naturaleza".

Al respecto, hoy la ministra vocera de Gobierno afirmó que "promovemos y estamos en el lado del diálogo y la conversación y el resguardo del medioambiente", de acuerdo a una declaración en T13.

"Las instituciones tienen que funcionar en esta materia, hay un comité de ministros que están determinados para resolver estos temas pero vuelvo a repetir: el compromiso de este Gobierno con el medioambiente no está en duda", aseguró.

La exdiputada destacó el diálogo como "lo que más va a fortalecer nuestra institucionalidad y nuestras acciones", lo que promoverán "siempre con todas las autoridades y con la ciudadanía".

El proyecto de bioremediación que pretende levantar el Grupo Angelini en el lugar cuenta con una inversión que alcanza los 55 millones de dólares y una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable desde 2020.

PIERGENTILI: "DECLARACIONES DESCRITERIADAS"

Según La Tercera, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, también aludió al emplazamiento de Ripamonti, manifestando que "me parece que la alcaldesa todavía no ha asumido lo que se llama ser Gobierno".

"Tanto sus palabras como las del senador (Daniel) Núñez me parecen descriteriadas. A los aliados y amigos no se les amenaza (...) no han aprendido a asumir los costos de ser Gobierno; ser oposición es mucho más sencillo y ser Gobierno implica poner los puntos, pero en los espacios que corresponden", afirmó.