Movilh conmemora los 30 años del incendio de la Divine y reconoce el trabajo de Bomberos Valparaíso

A 30 años del incendio de la discoteque Divine, en Valparaíso, el Movimiento de Liberación Homosexual realizó una serie de actividades en la ciudad puerto, como lanzar una ofrenda floral al mar, pedirle al municipio que renombre la cuadra donde fue la emergencia con el nombre de Divine y agradeció a Bomberos la labor realizada el día del siniestro.

Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Movilh, sostuvo que "durante mucho tiempo se especuló que este incendio era un atentado, pero luego de casi 15 años se logró comprobar que los responsables habían sido los propietarios del recinto que habían hecho instalaciones eléctricas fraudulentas, que habían pegado por Agorex el cubrepiso, lo que terminó costando la vida de muchas personas".

De esta forma, el Movilh reconoció "la importante labor que efectuaron (los Bomberos) para salvar vidas en un momento tremendamente difícil porque las autoridades y la sociedad tenían muchos prejuicios y las policías y los tribunales actuaron de muy mala manera porque estaban más interesados en saber la orientación sexual de las víctimas que las causas del siniestro".

"Si no hubiera sido por Bomberos, habrían sido muchas más los fallecidos. Este es un reconocimiento a una institución que no actuó con homofobia, no actuó con prejuicio, hizo prevalecer su profesionalismo y que las personas pudieran salir –la mayoría de ellas- con vida", acotó Gómez.

Por su parte, el comandante del Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, Vicente Maggiolo, comentó que "dentro de Bomberos está el lema de hacer el bien sin mirar a quien".

"En ese tiempo, hace 30 años atrás, no estaba la rigurosidad con la que hoy se fiscaliza y se inspeccionan los distintos locales comerciales cuando se abren. Si la norma exigía salidas de emergencia, no se hacía. Hoy hemos avanzado, tenemos un grupo multidisciplinario de bomberos que hacen las inspecciones", precisó el oficial.

Por su parte, Patricio Videla, quien el día del incendio fue el bombero que dio por declarada la emergencia, relató que tras un festejo que los voluntarios habían tenido ese día, volvió a su domicilio y "me encontré con un edificio completo en llamas".

"Nadie había dado la alarma, así que llamé por radio a la Central. Me encontré con una escena súper fuerte porque en ese minuto la gente se lanzaba desde el segundo piso y abajo había una pareja de Carabineros que los recibía", recordó el entonces capitán de la Segunda Compañía Germana.

Videla recordó el derrumbe que sufrió el edificio de calle Chacabuco y que horas más tarde "comenzaron a aparecer los primeros cuerpos. (...) Fue mucho trabajo y no fue un trabajo agradable", aseguró.

Agregó que "hubo mucha tardanza en dar la alarma porque cuando hay un incendio la gente se dedica a salvar sus cosas, pero no se preocupa de llamar a Bomberos".