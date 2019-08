Mujer con muletas tiene orden de detención por colocar una rampa para salir de su casa

Una mujer que padece tuberculosis vertebral, artrosis, diabetes y problemas a la vista será detenida por carabineros tras haber sido notificada por el Juzgado de policía local, para que demuela una rampa que usa para salir de su casa.

Según consigna La Estrella de Valparaíso, Carmen Raffernau Gómez (72) fue denunciada por una vecina de la calle nueve de Santa Inés, en Viña del Mar, ante la dirección de obras municipales, ya que la estructura de concreto utiliza gran parte de la estrecha vereda del lugar, por lo que recibió una multa y al no pagarla, una orden de reclusión nocturna por 15 días.

"Todo se hizo para mejorar mi calidad de vida y poder desenvolverme de forma independiente, para poder ir a comprar y salir al hospital, pero esto ha traído puros problemas", indicó al matutino.

"No voy a pagar la multa, pues no solucionará nada. Sólo desarmar la rampa evitaría el problema judicial, pero no lo haré porque eso implicaría quedarme encerrada en la casa", agregó la mujer.

Carabineros al ser consultado confirmó que tienen la orden de detención en contra de la mujer y que la harán efectiva.

La mujer afectada anunció que demandará al municipio de Viña del Mar, puesto que según dice se habían comprometido a paralizar la demolición pero eso no ha ocurrido.