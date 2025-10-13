Mujer descubrió un diente humano en su almuerzo en restaurant de Valparaíso

Una mujer encontró un diente humano en su comida, mientras almorzaba en un local cerca del hospital Carlos Van Buren, en Valparaíso.

Se trata de María Paz Guerra, una funcionaria del hospital desde hace siete años, que se encontraba disfrutando de un plato de pollo con puré, cuando descubrió la pieza dental. Más tarde, en su lugar de trabajo, confirmaron que se trataba de un diente.

"Fue asqueroso, demasiado asqueroso, nunca me lo imaginé", señaló a T13, agregando que deberá someterse a exámenes para descartar posibles infecciones.

El dueño del local "La picá del lobo", Miguel Salinas, pidió las disculpas correspondientes y aseguró que el diente no pertenece a ninguno de sus trabajadores.

"Son dos personas que yo tengo trabajando nada más en cocina. Puede haber sido que viniera en el pollo o en una papa. Yo pido disculpas por toda la situación", comentó Salinas.

El dueño del local aseguró que aproximadamente el 70% de sus ventas provienen de funcionarios del hospital y que, tras el incidente, estas bajaron al menos un 30%.

"Cinco años que nunca nadie me ha reclamado por un dolor de estómago o por algo que nunca jamás, o sea, jamás no tengo ninguna denuncia en ninguna parte de que yo he tenido algo mal estado. Ha venido la Seremi dos veces a mi local, nunca me han dicho algo por higiene", se defendió.

El Servicio Nacional del Consumidor y la Seremi de Salud de Valparaíso iniciaron una investigación para determinar el origen de lo sucedido.