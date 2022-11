Mundaca: El Gobierno generó muchas expectativas y hoy gobierna dando explicaciones

El gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, planteó cuestionamientos a la manera en que el Ejecutivo de Gabriel Boric ha ido desarrollando su programa, y también a las relaciones "irrespetuosas" de algunos funcionarios de La Moneda en torno al proceso de descentralización, que está con "freno de mano".

El exlíder de Modatima opinó que "el Gobierno tiene un problema de poder materializar su programa, porque no tiene mayorías parlamentarias ni en la Cámara (de Diputadas y Diputados) ni en el Senado: por lo tanto, son bonitos los titulares pero malas las bajadas", por lo que, afirmó, "es un Gobierno que generó muchas expectativas y hoy día gobierna dando explicaciones".

En entrevista con La Tercera, reprochó que no se haya avanzado aún en descentralización, materia en la que, "sin duda, tenemos muchas dificultades para poder profundizar este proceso que, finalmente, es un proceso de poder, de transferencia de poder a las regiones, y en esa transferencia es un proceso que está con freno de mano".

"Que hoy, transcurridos más de 100 días (de Gobierno), no se haya enviado el proyecto de ley para terminar con la figura de los delegados presidenciales, no lo comparto. Que esta región tenga una variación presupuestaria del 2,2%, no lo comparto. Que se nos transfieran competencias, vía oficio, que no contemplen trabajadores y recursos, no lo comparto. Que el proceso de descentralización se haya ralentizado, no lo comparto", sostuvo.

Sobre las relaciones con el Ejecutivo, Mundaca dijo que "hay buena relación con algunos ministros (Educación, Medio Ambiente, Vivienda)", pero -sin mencionar quiénes- "hay otros ministros que tienen una conducta irrespetuosa con el proceso de descentralización".

Incluso "hay funcionarios de Gobierno que piensan que, a propósito de este proceso, ellos pueden dirimir el destino de nuestros recursos (...) hoy día las delegaciones presidenciales se pasan 500 pueblos en algunas ocasiones", deploró: "Ha habido una conducta irrespetuosa. Es importante hoy día respetarnos y comprender que los gobernadores regionales no son vasallos del nivel central".

Mundaca funge además como encargado de la comisión de Nuevo Modelo de Descentralización de la Asociación de Gobernadores y Gobernadoras de Chile.

En ese marco, producto del entrampamiento del proceso "doy explicaciones todos los días", apuntó. "¿Por qué no se resuelve el tema del transporte? Cuando le digo al ministro de Transportes (Juan Carlos Muñoz) 'necesitamos restricción vehicular acotada en horarios punta', y me manda una minuta de bicicletas. Tengo que salir a dar explicaciones por el tema de agua. Y cuando los agricultores me piden echar a andar las baterías de pozos, que son de Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), y le pregunto al MOP por qué la DOH no pone recursos para echar a andar las baterías, me dicen 'es que necesitamos los recursos de usted' ", expuso.

"NO SOY OFICIALISTA"

Mundaca, como gobernador regional, apoyó a Boric en la campaña presidencial del año pasado que llevó al hoy Mandatario a La Moneda. Sin embargo, la autoridad porteña marcó distancia con el Gobierno Central: "No soy oficialista", declaró quien fue electo en mayo del 2021 como candidato independiente apoyado por el Frente Amplio.

"Tenemos cierta fidelidad con el programa de gobierno, mas no tengo incondicionalidad con el Gobierno cuando se toman malas decisiones", explicó, señalando entre éstas al hecho de que "en materia presupuestaria no se hayan destinado recursos para proteger los humedales, es un tema que nos molesta; o que el Gobierno haya ratificado el TPP, cuando éramos profundos partidarios de no ratificarlo".

Continuó criticando que "el TPP fue contradictorio", ya que Boric "hizo campaña 'no al TPP' y después termina ratificándolo; y (la estrategia de) las side letters fue un volador de luces, porque todo el mundo sabía que no se iban a conseguir las diez cartas".

"Hay temas en los que tenemos sintonía con el Gobierno, y otros en los cuales no me puedo silenciar cuando se toman decisiones que no dicen relación con lo que nosotros representamos: el ethos de Modatima", sentenció Mundaca.