Municipios de Viña y Valparaíso activaron multas por fallido show pirotécnico de año nuevo

Los municipios de Valparaíso y Viña del Mar activaron las multas correspondientes por la no realización del tradicional show pirotécnico de año nuevo, evento que no fue permitido por la Dirección General de Movilización Nacional al señalar que la pirotecnia que iba a ser utilizada "no cumplía" con las condiciones de seguridad necesarias.

Debido a lo anterior, y tras cinco meses desde lo ocurrido, las empresas Piromax FX Spa y Pirotecnia Spa fueron multadas por la no ejecución de los contratos.

Desde Valparaíso serían tres las multas que se aplicarían contra dichas empresas y el monto ascendería al 20 por ciento del valor total del contrato, es decir, unos 77 millones de pesos. No obstante, dichos incumplimientos son de carácter grave, por lo que es posible la aplicación del tope total de las multas indicadas.

El director de Asesoría Jurídica del municipio de Valparaíso, Nicolás Guzmán, señaló que dichas multas "se sustentan en las fallas en el espectáculo, ahí da cuenta de la absoluta no realización del mismo, y, dicha falla asciende al 100 por ciento de la prestación comprometida por el contrato".

En la misma línea, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, afirmó que "estamos a la espera del resultado del juicio penal, nos querellamos por el delito de estafa. Pero lo importante, es que estamos ya trabajando en una nueva versión del espectáculo año nuevo en el mar, en la comuna de Valparaíso, y ya podemos confirmar que en la Plaza Sotomayor vamos a tener un gran festival".

VIÑA DEL MAR: MULTAS SE ENCUENTRAN EN PROCESO

Desde la Ciudad Jardín, se informó que se encuentran en un proceso de multas a la empresa involucrada, señalando que esta última "infringió fuertemente el contrato estipulado, esto a cargo de la unidad técnica".

"En conjunto, hemos tomado diversas acciones judiciales. Respecto de la querella, nos encontramos esperando la citación de la Fiscalía para que la justicia gestione todas las acciones probatorias que fueron solicitadas y que esperamos den certezas sobre las responsabilidades que la empresa tiene", afirmaron desde el municipio.

DECLARACIÓN DE FISCALÍA

Debido a lo anterior, el Ministerio Público informó que durante en enero del presente año, la Fiscalía Local de la Ciudad Jardín recibió una querella que fue acogida por el Juzgado de Garantía, presentada por la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar, por los delitos de estafa y otras defraudaciones particulares.

Tras el ingreso, Fiscalía decretó una orden de indagar a la Brigada de Investigación Criminal de la PDI para realizar las pericias necesarias que permitieran esclarecer los hechos denunciados. A la fecha, se espera el arribo de dicho informe para determinar las próximas diligencias investigativas.

Asimismo, en febrero, ingresó a la Fiscalía Local de la Ciudad Puerto una querella presentada por la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, por los delitos de estafa y otras defraudaciones contra particulares.

En consecuencia, Fiscalía ordenó diligencias a la Brigada de Delitos Económicos, entre ellas, la solicitud de toda la documentación a la municipalidad y toma de declaración a testigos, entre otras. A la fecha, el Ministerio Público se espera el arribo de dicho informe para determinar diligencias necesarias para avanzar en la investigación.