Niegan desalojo de tierras en caso Correa: Jueza apunta a inactividad de la familia para proteger bien

Por segunda vez la jueza Paula Millon del Juzgado de Garantía de Quilpué negó el desalojo de los terrenos propiedad de la familia Correa que motivaron el homicidio por encargo del empresario Alejandro Correa ocurrido en Concón en mayo de 2020.

La abogada querellante por la familia Correa, María de los Ángeles Barros reiteró la solicitud que en febrero había planteado en resguardo del derecho de propiedad de sus representados.

Lo anterior en el marco de la causa que tiene como imputado a Luis Alarcón, sindicado como el líder de las tomas de los terrenos de Correa y quien habría loteado y entregado tierras.

Millon argumentó la negativa señalando que existen una serie de acciones civiles y penales en contra de personas que usurpen una propiedad e indicó que "no se puede permitir perder de vista que la formalización respecto de estos hechos ha ocurrido respecto de esta persona recién el año pasado y entiende que esta proliferación (de casas) ha ocurrido desde bastante tiempo en el que el tribunal desconoce las razones por las cuales la propia inactividad de la parte querellante ha evitado o ha impedido que se puedan tomar acciones de resguardo más rápidas, más oportunas y más urgentes para resguardar propiedad privada de su representada".

"A la fecha, por tanto, no puede endilgarse al tribunal o al Poder Judicial el hecho de no proteger suficientemente la propiedad privada que alega y tampoco puede alegarse que se trata de una denegación de justicia el no ordenar el desalojo de personas innominadas que no han sido ni siquiera individualizadas en este proceso judicial, personas que, por lo demás, no han tenido oportunidad de establecer si efectivamente tenían conocimiento de la propiedad del predio", resolvió Millon.

Al respecto, Valentina, hija de Alejando Correa, cuestionó "¿de qué lado está la justicia en Chile? Como familia nos sentimos frustrados porque hemos buscado todas las alternativas institucionales y hoy, una vez más, nos fallaron".

"No estamos pidiendo favores, estamos pidiendo que se restablezca el Estado de Derecho. Recuperar el terreno es apelar a la justicia restaurativa, un terreno que queremos reconvertirlo en un lugar que responda a las necesidades sociales de la comuna. La justicia que buscamos no es solo por la memoria de mi papá, es también por los vecinos de Quilpué y el país que empatiza con nuestro dolor y causa", cerró Valentina.