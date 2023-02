Niña de siete años padece cáncer de mama y su familia acusa mala praxis médica

Preocupación existe en la Región de Valparaíso tras conocerse el caso de una niña de 7 años que padece cáncer de mamas y ya sufrió la exirpación de una, esto último producto de lo que su familia acusa como "mala praxis" del Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Maura, que vive en Quillota, acudió en abril del 2022 al recinto por un quiste que tenía en su tejido mamario, sobre el cual los profesionales dijeron inicialmente que era benigno. Meses después, en julio, su madre notó que éste había crecido, por lo que en agosto le fue quitado, procedimiento que derivó en el diagnóstico de cáncer. Por ello, en diciembre le fue extirpada una mama, todo cuando aún tenía 6 años.

Patricia Muñoz, su progenitora, reprocha que no hubo un diagnóstico oportuno y reclama un tratamiento, considerando que no puede acceder al GES debido a la edad y que hasta ahora no se le ha comunicado sobre los pasos a seguir.

"La doctora me dijo que tiene que someterla a sesiones de quimio y radioterapia. Es lo que estoy peleando, porque estuve tanto tiempo en el hospital, y si la niña hubiese sido bien tratada a lo mejor hubiera perdido tejido mamario, pero un poco y no todo, ni hubiésemos pasado todo lo que estamos pasando y la incertidumbre de no saber qué está pasando con tu hija", expresó.

Además, cuestionó que "del Ministerio de Salud no he recibido nada, ni una ayuda; un programa de salud (el GES) no puede excluir a al gente de ciertas cosas, porque hoy hay una maura y quién sabe si mañana no hay otra Maura".

Desde el Hospital Gustavo Fricke, mediante una declaración pública, aseguraron que la atención de Maura "se encuentra a cargo de un equipo multidisciplinario de diversas especialidades del establecimiento".

"De acuerdo con su evolución, se le han realizado todos los exámenes y tratamientos pertinentes y su equipo tratante se encuentra trabajando en la toma de decisiones que permitan entregar un tratamiento terapéutico integral a su patología", afirmaron también.

DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ ANALIZARÁ EL ACCIONAR DEL ESTADO

La defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, comentó que "la situación que está enfrentando Maura y su familia es particularmente compleja, además de muy dolorosa, considerando que una niña de solo 7 años se enfrenta a un diagnóstico tan brutal".

La abogada dijo haber escuchado el relato en televisión, tras lo cual se comunicó con el canal para conseguir el contacto de la madre. "Con ella he podido conversar y me va a remitir información para poder determinar, como institución, cuál ha sido el accionar del Estado y evaluar las acciones a seguir".

Asimismo, "al escuchar su testimonio, he tomado contacto con el Minsal, con quien espero poder articular aquellas acciones necesarias para lograr que no solo tenga el tratamiento que requiere sino también las respuestas que refiere no haber obtenido".

UN CASO "ABSOLUTAMENTE INFRECUENTE"

El doctor Ignacio de la Torre, presidente del Colegio Médico de Valparaíso, expuso que el hecho de que "que niñas o adolescente pueden presentar un cáncer de mamas se considera algo absolutamente infrecuente y con escasas publicaciones a nivel mundial que respalden la ocurrencia de estos eventos", dado que la enfermeda afecta principalmente a mujeres sobre los 40 años.

Por ello, "cuando tenemos un caso que afecta a una niña tan pequeña tenemos siempre que estudiar si existe alguna alteración genética que la exponga a padecer este u otro tipo de cáncer, y ajustar la terapia a una edad en que se está produciendo el desarrollo de distintos órganos de su cuerpo".

"La terapia debe personalizarse de tal forma que sea la mejor alternativa para ella", enfatizó.