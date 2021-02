Ocho años de cárcel para hombre que apuñaló a su hijo e intentó sofocarlo en San Felipe

A ocho años de presidio fue condenado un sujeto que en abril de 2020 intentó asesinar a su hijo de 5 años en San Felipe, al interior de la región de Valparaíso.

Según el fiscal Rodrigo Zapata, ante el Tribunal Oral de la comuna se acreditó que el acusado incurrió en el delito de parricidio en grado de frustrado.

"El acusado luego de intentar sofocar a su hijo de cinco años y tras no conseguir aquello, procede a herirlo con un arma blanca a la altura del pecho, originándole lesiones graves que de no mediar atención médica oportuna y eficaz, hubiesen derivado en la muerte del menor, afortunadamente no ocurrió aquello", explicó el persecutor.

De igual forma, Zapata explicó que "se ofició al Tribunal de Familia a fin de que tomen conocimiento de tal resolución".