Papá de Johanna Hernández, imputada por crimen de Nibaldo: "Estoy sufriendo mucho"

Este lunes se desarrolló una audiencia en el caso del asesinato y descuartizamiento del profesor Nibaldo Villegas en Valparaíso. El Ministerio Público le pidió a Johanna Hernández que se realizara exámenes siquiátricos para establecer su responsabilidad.

El papá de la imputada, junto a Francisco Silva, don Juan Hernández entregó su testimonio en el "Muy buenos días", afirmando que su hija mató a su ex pareja por "la plata" y que no muestra ningún arrepentimiento.

"Para mí es doloroso todo esto, estoy sufriendo mucho. Es un dolor grande por ambos lados, pero tiene que haber justicia. Ya estoy cansado, que termine luego todo esto", dijo el padre de Johanna, quien dijo que ella está capacitada de enfrentar a la justicia.

"No lo quiero ver, es un dolor muy grande. No la he visitado en la cárcel, no estoy capacitado para ir a verla. Va a ser muy difícil, estoy decepcionado. Éramos súper unidos", agregó en TVN.

Juan Hernández describió a su hija: "Manipuladora era, celosa conmigo, no me dejaba tener pareja. Estuve 25 años viviendo solo, pendiente de ella no más. Me corría a mis parejas, me decía 'no me gusta esa mujer'. Manipulaba a mi abuela también...".

El padre de la imputada se emocionó al hablar del asesinado profesor Nibaldo y dijo que no le gusta Francisco Silva. "Era muy buena persona. Era lo máximo, lo extraño mucho. No merecía morir", agregó.

Sobre el crimen, Juan Hernández dijo "lo hicieron los dos (su hija y Silva). Me pregunto por qué lo hizo, por qué nos quitó lo que más queríamos. Era un padre, jugaba con los niños".

