PDI investiga hallazgo de cadáver femenino al interior de vehículo en Viña del Mar

El cadáver de una mujer adulta de 49 años fue hallado al interior de un vehículo estacionado en el sector de la recta Las Salinas, sector costero de Viña del Mar.

Según informó el prefecto de Carabineros de esa ciudad, coronel Javier Cuevas, "este lamentable hallazgo se registró aproximadamente a las 14:00 horas, cuando una transeúnte que se encontraba paseando en el sector de Las Salinas verifica que al interior de un vehículo había una mujer que al parecer se encontraba sin vida".

El oficial agregó que "la testigo llama a personal de Carabineros, los que rápidamente se constituyen en el lugar y verifican que se encontraba una mujer adulta, mayor de edad, en el interior del vehículo con un arma blanca, específicamente un cuchillo, en su tórax".

Tras lo anterior "se procede a hacer un trabajo en el sitio del suceso, empadronamiento, revisión de cámaras de seguridad, contacto con los familiares, como de igual forma se toma contacto con el Ministerio Público, quien dispone que las pericias sean llevadas a cabo por personal de la Brigada de Homicidios (BH)", dijo el oficial policial.

Walt Dapremont, subcomisario de la BH, confirmó que el auto donde fue hallado el cuerpo estaba a nombre de la víctima.

"Se está realizando el trabajo científico-técnico en el lugar, los oficiales se están desempeñando en tratar de corroborar efectivamente la dinámica de los hechos y establecer si la línea investigativa va directamente a un suicidio o existe participación de terceras personas", indicó el detective.

"Preliminarmente, no me encuentro en condiciones de poder establecer la dinámica de los hechos ni tampoco aventurarme a establecer si existe o no participación de terceros", añadió.