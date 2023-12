Pescadores amenazan con "paralizar" celebración del Año Nuevo en Valparaíso

"Nosotros vamos a paralizar (la celebración) del Año Nuevo" en Valparaíso, es la amenaza que realizaron este jueves pescadores de la ciudad en caso de que no se concrete el pago de un bono que -acusan- está comprometido por el Gobierno.

Según trabajadores de este sector, que esta mañana protagonizaron manifestaciones en diversos puntos de Valparaíso -que incluyeron barricadas y cortes de tránsito-, se trata de un monto superior a los 900 mil pesos que deben recibir por parte del Ejecutivo, pero que se ha dilatado.

Frente a este panorama, advierten que de no concretarse este pago antes de fin de año, planean interrumpir la tradicional celebración Año Nuevo en el Mar en esa ciudad.

"Parece que no habrá año nuevo en Valparaíso (...) Se lo advertimos a todas las autoridades que han llamado, parece que vamos a parar año nuevo aquí, los fuegos y todo eso, porque no puede ser que no nos cumplan a nosotros. Si a los agricultores se les inundan las plantaciones o se les secan tienen un bono especial, ¿Por qué los pescadores no tienen un bono especial? Esto es una anomalía pesquera que viene llegando de junio, julio, agosto", advirtió Pedro Tognio, presidente del sindicato de pescadores de Caleta Portales.

En esta línea, el representante sindical señaló que aunque desde agosto han intentado hablar con autoridades, éstas han tramitado y se han "tirado la pelota unos con otros" para dar respuesta a su requerimiento, algo que hasta el momento no se concreta.

"Más encima dejan en veda en septiembre", cuestionó Togno, que reiteró que sí no les pagan en los próximos días, ellos saldrán de nuevo a protestar y van a "paralizar el año nuevo".

SE ESPERA QUE AUTORIDADES REALICEN LOS PAGOS

Las autoridades locales y regionales, preocupadas por esta posible manifestación en medio de las celebraciones de Año Nuevo, dieron cuenta que acordaron con el Gobierno que los pagos se realicen entre este jueves y mañana viernes.

"Se les va a pagar en una sola cuota. Le planteé precisamente al subsecretario que no se dilatara más el pago del bono y señalaron que se va a pagar solo en una cuota. Por tanto. Se les va a entregar 920 mil pesos, que en cierta medida es el bono que habíamos comprometido", sostuvo el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca.

De todas maneras, la autoridad regional advirtió que "no estarán tranquilos" hasta que ese pago no ocurra, el que está proyectado para "el transcurso de la tarde y durante mañana, y esperamos que eso se cumpla".

En cuanto a la opción de una movilización el último día del año, Mudaca afirmó que "hoy existe una serie de voluntades que tienen que confluir precisamente para resolver el problema, para resolver la situación que hay en las caletas de pescadores de la Región de Valparaíso, y espero que esas voluntades hoy se aúnen precisamente para que eso no ocurra".

"Hay que decirlo también, el 31 de diciembre es tremendamente relevante para la Región de Valparaíso a propósito de lo que pasó con los fuegos artificiales del año anterior", puntualizó el gobernador.

SHARP PIDIÓ "EMPATÍA"

En una línea similar, el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, llamó a la empatía a los sectores involucrados en este caso y que puedan concretar un acuerdo sin afectar la celebración de Año Nuevo, fecha clave para la ciudad.

"Tenemos empatía por las demandas de los pescadores, pero también pedimos la misma empatía para la ciudad. Nos hemos preparado muchísimo para recibir a todas y a todos y, por tanto, no queremos que nadie ni nada empañe el esfuerzo que está haciendo Valparaíso en torno a su Año Nuevo en el Mar", analizó el jefe comunal.

"Por favor, resolver el conflicto, el problema que tienen, para que sigamos con tranquilidad preparándonos para el Año Nuevo en el Mar", cerró.