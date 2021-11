Pescadores de caleta Sudamericana de Valparaíso firman acuerdo con el Gobierno

Este miércoles los pescadores de la ex caleta Sudamericana, tras movilizarse buscando volver a operar en Valparaíso, firmaron un acuerdo con la Subsecretaría de Pesca para seguir operando en El Manzano de Quintero -donde han estado desde 2013- con gastos cubiertos con fondos del Instituto Nacional de Desarrollo Sustentable de la Pesca Artesanal (Indespa).

Según los pescadores, se trata de un concurso que les permitirá postular a un financiamiento mensual de 300 mil pesos para cubrir los costos asociados a las actividades extractivas de la pesca artesanal que les demandará operar en otra caleta o ciudad que no sea Valparaíso.

Se trata de una medida provisoria mientras los trabajadores del mar esperan la construcción de la caleta definitiva, proyectada para el 2024 en el sector de Roca La Baja de Valparaíso.

"Estaban mucho tiempo sin trabajar, por lo tanto consideramos eso como muy crítico y elaboramos, junto con Indespa, un programa de gestión operativa con el que ellos van a poder costear todos los elementos de transporte, uso de la caleta porque la suya todavía no está lista. Recordemos que su caleta va a estar lista en 2024 en Roca La Baja", dijo Alicia Gallardo, subsecretaria de Pesca.

Por su parte, José Urrutia, presidente del Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Muelle Sudamericana (Sipsa), señaló que "no nos deja satisfecho este acuerdo, porque es una postulación, nada seguro; pero tuvimos que firmar por la necesidad de los pescadores".

Eduardo Novoa, presidente del Sindicato Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales de Lanchas de Valparaíso (Sipelanch), agregó que "este acuerdo no nos deja satisfechos, ya que no cubre todas nuestras necesidades. Además que estuvimos más de 100 días sin poder trabajar. Son fondos concursables, a los que hay que postular, lo que no nos asegura nada pues hay meses que se nos pierde la pesca, por lo que será más difícil acreditar los gastos para cumplir este pseudo acuerdo que suscribimos".

El abogado de los pescadores, Felipe Olea, indicó que "en ningún caso este acuerdo significa un finiquito de las acciones judiciales que los pescadores persiguen en contra de la Empresa Portuaria de Valparaíso. La verdad es que el aporte del Gobierno ha sido mínimo y jamás los miles de millones que ha señalado el ministro Lucas Palacios o la subsecretaria Alicia Gallardo. En conclusión, el Gobierno ganó por cansancio".

Finalmente, el gobernador regional, Rodrigo Mundaca sostuvo que "vamos a actuar como garantes de este acuerdo y vamos a ser extraordinariamente rigurosos, sea el gobierno que sea, para que la caleta definitiva se concluya el 2024 porque lo que no puede ocurrir nunca más en esta región es el mal trato con los pescadores artesanales".