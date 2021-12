Pescadores de Quintero cumplen una semana movilizados esperando indemnización por derrame de 2014

Una semana movilizados cumplieron los pescadores artesanales del Sindicato 24S, quienes exigen el pago de indemnizaciones por el derrame de petróleo ocurrido el 2014 en Quintero, protagonizado por el buque tanque mimosa que descargaba combustible en un terminal de ENAP.

Hugo Poblete, vocero de los pescadores movilizados, explicó que con la empresa se trató el tema "y lamentablemente pasó lo que creíamos que iba a pasar, entendiendo cómo funcionan estas empresas, querían hacer una dilatación del pago para seis meses más y nosotros lo rechazamos rotundamente".

"Teníamos un mandato de nuestra asamblea que era un plazo definitivo y ese plazo definitivo es el día lunes (13 de diciembre), mientras tanto nosotros seguimos con las movilizaciones pacíficas, tenemos la bahía tomada", agregó el dirigente.

Debido a lo anterior, cinco naves de combustible no han podido zarpar de la bahía, por lo que algunos remolcadores se han retirado.

Al respecto, la Capitanía de Puerto de Quintero informó –mediante un comunicado- que se "ha mantenido un dispositivo de seguridad permanente desde que pescadores locales pertenecientes a cinco sindicatos, sumado a los trabajadores portuarios de Quintero y Ventanas, dieron inicio a sus manifestaciones".

"Además, hemos efectuado las respectivas denuncias ante el Ministerio Público debido a situaciones de carácter de delito, que afectaron a una lancha de práctico. El reforzamiento de las capacidades para resguardar la libre navegación y la correcta ejecución de la maniobras, se mantendrá hasta que se encuentre una solución al problema. No obstante, las maniobras que están planificadas y que a la fecha no han podido ejecutarse, se debe a que no se encuentran disponibles los servicios para poder atender a las naves", agrega la institución.

Por su parte, el administrador municipal de Quintero, Rubén Gutiérrez, quien ha oficiado de mediador en el conflicto, indicó que "los pescadores buscan sólo lo justo, aquí hubo un daño no tan sólo a los pescadores, a muchas actividades incluso el turismo de Quintero; la municipalidad también fue por denuncias de daño ambiental, esto está comprobado por lo tanto aquí la empresa tiene que responder", argumentó.

Desde la estatal señalaron que de momento no hay declaraciones debido a que se mantienen en curso las conversaciones.