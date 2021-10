El abogado que representa a los pescadores de la ex caleta Sudamericana de Valparaíso, quienes buscan volver a la comuna tras ocho años, informó que solicitará al Ministerio Público que investigue los enfrentamientos entre la Armada y los manifestantes registrados el miércoles.

"Tanto nosotros como el Instituto de Derechos Humanos vamos a presentar querellas, porque hubo lesiones graves y tenemos que entender que en algunos casos pudo haber tentativas de homicidio", dijo el abogado Felipe Olea.

"Cuando uno tira encima un barco sobre una pequeña embarcación, lo que está buscando no es solo repeler, sino que hacer daño", señaló el jurista, que en una reunión que sostuvo con sus representados –quienes se mantienen movilizados en el Muelle Prat- les indicó que pedirá que la situación no sea investigada por el Ministerio Público de Valparaíso, pues una fiscal está casada con Gonzalo Le Dantec, ex gobernador provincial y aún parte del equipo de la delegación presidencial regional.

"Vamos a pedir que quien investigue no sea el Ministerio Público de Valparaíso porque uno de los asesores del delegado Martínez está casado con una fiscal de Valparaíso. Creemos que eso no va a ayudar, vamos a pedir que sea el Ministerio Público de Santiago, una persona de afuera que venga a investigar si hubo o no delito", indicó Olea.

Desde la Fiscalía indicaron que no han recepcionado formalmente antecedentes de lo ocurrido el miércoles en Valparaíso, sin perjuicio de que sí se pueda abrir una investigación al respecto luego de que se interpongan las querellas o denuncias respectivas.