“Poco estético y con relieve”: Cabo del Ejercito denunció que no lo dejaron desfilar por su aspecto

El cabo primero Nicolás Otárola, pertenciente a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes en San Antonio, interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Santiago aludiendo una supuesta discriminación puesto que fue excluído de la Parada Militar por ser considerado "poco estético".

Según consigna El Líder de San Antonio, el militar en su calidad de trompetista llegó al Parque O'Higgins con el fin de ensayar para presentarse en la Parada Militar, pero hasta ahí llegó.

El jefe del Servicio de Bandas, el comandante Guillermo Jiménez, les indicó a él y a los demas militares que "todas aquellas personas que no estén aptos física ni estéticamente, no formarán en la Gran Parada Militar de este año, es decir, aquellas personas con 'relieve' no podrán formar'".

Según el cabo, esto no terminó ahí porque "los oficiales a cargo le dijeron ante 100 personas que no estaba apto y que no cumplía con las disposiciones impuestas por la jefatura, por lo que decidió (el cabo) caminar solo al bus para retirarse".

"Mejorar la condición físicas y estética"

El Ejército respondió al recurso presentado en la justicia aludiendo que no existió discriminación sino que correspondería a ciertas condiciones físicas y estéticas a los participantes de la Parada Militar debían tener y es por eso que se le solicitó al comandante de la guarnición en acondicionamiento físico del personal.

"En atención a la gran carga física que representa para el personal el participar en la Parada Militar, especialmente para el personal de Bandas, quienes cargan con un peso extra derivado de los instrumentos que deben llevar", indicaron en su respuesta a la Corte de Santiago.