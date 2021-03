Polémica por video que muestra a alcalde dándole cachetada a un hombre sentado

Polémica causó en redes sociales un video en el que se aprecia al alcalde subrogante de San Felipe, Christian Beals, pegándole una cachetada a un hombre mientras le dice: "Yo soy Beals".

El registro fue compartido por el diputado Diego Ibáñez (Convergencia Social), quien aseguró que enviaría los antecedentes a Contraloría y dijo esperar que el jefe comunal "sea destituido".

Alcalde Beals de #SanFelipe es un ultraderechista de RN, médico y ex carabinero. Despide funcionarios sin justificación y cree q puede pegarle a personas en la calle. Es un pequeño Nazi y no exagero. Enviamos a @Contraloriacl antecedentes y esperamos que sea destituido 👇 pic.twitter.com/Ymfrn6Bn5V — Diego Ibáñez (@diego_ibanezc) March 4, 2021

Consultada la Municipalidad de San Felipe, envió una declaración del jefe comunal donde señala que se trató de un hecho ocurrido hace un mes, en el contexto de una detención ciudadana.

"Un individuo estaba destruyendo la pileta de una plaza, Carabineros no acudió, los vecinos llamaron a la Municipalidad y al enfrentarlo parece que estaba drogado, porque pensaba que estaba sacando plantas de marihuana", explicó Beals.

"Al estímulo de la palmada en la cara dijo: 'No lo voy a hacer', me dio la mano y se despidió. Si quieren darle otro matiz de que soy agresor; todo lo contrario, pero actué como cualquier sanfelipeño, quizás como alcalde no", agregó.

"MALA LECHE"

Un locatario del sector, Ricardo Herrera, confirmó que al momento de los hechos "había un hombre encaramado en la pileta, destruyéndola, y no llegó nunca Carabineros".

En cambio, "llegó el alcalde y el hombre le dijo que se metiera la plaza en la raja, y ahí fue cuando el alcalde tomó la reacción... Es mala leche tirar el video así", fuera de contexto, comentó el locatario.

Un segundo video difundido muestra una conversación aparentemente amigable entre Beals y el sujeto, quien le dice al jefe comunal: "Por fin te conozco".

Por su parte, Beals responde: "Yo soy el alcalde, no me vengai a hacer tira la ciudad".