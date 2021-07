Por cuarta vez se posterga preparación del juicio contra acusados de sicariato en Concón

El Juzgado de Garantía de Viña del Mar postergó para una quinta fecha la audiencia preparatoria de juicio contra los acusados del caso denominado "Sicario de Concón", en el que fue asesinado el empresario Alejandro Correa.

Aquello porque Víctor Londoño, sindicado como el autor material del crimen del empresario Alejandro Correa, y Renato López, quien está acusado de pagar por asesinar a la víctima, se encuentran recluidos en módulos de la cárcel que se encuentran en cuarentena.

Dicha medida sanitaria también significó la suspensión del juicio contra el ex concejal de La Calera Karim Chahuán, acusado de saqueos y tráfico de drogas, y el aplazamiento de la preparación de uno de los juicios en el caso de Ámbar Cornejo.

Inicialmente la preparación del juicio del caso de sicariato, en que la Fiscalía pide 38 años de presidio para el presunto sicario, se había fijado para el 18 de marzo, fecha en la que las defensas pidieron más tiempo para estudiar los antecedentes y además se informó que uno de los cómplices del caso estaba con Covid-19.

Por ello la audiencia quedó agendada para el 19 de abril, cuando nuevamente se acogió la petición de uno de los abogados defensores.

De esta manera, el 13 de mayo iba a realizarse nuevamente la audiencia que fue corrida para este 28 de julio, y ahora fue reprogramada para el 23 de agosto próximo.

"Si bien se entiende que la audiencia de preparación de juicio oral es de carácter técnico, donde no necesariamente se requiere la presencia del imputado, lo que motiva la incomparecencia de los imputados don Víctor Londoño Gutiérrez y don Renato López, no es una causa imputable a ellos mismos, sino se encuentran en los módulos 110 y 107, respectivamente, que están en cuarentena. Por lo tanto, no es una decisión que hayan tomado ellos de no comparecer a esta audiencia", dijo la magistrada Yésica Hidalgo.