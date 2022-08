Presentan querella por muerte de mujer trans en Valparaíso: fue hallada quemada en la vía pública

Una querella en contra de quienes resulten responsables presentó la Municipalidad de Valparaíso tras la muerte de una mujer trans que esta semana fue hallada quemada al interior de un ruco ubicado en pleno centro de la ciudad puerto.

Se trata de una acción judicial por el delito de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento, es decir, haber actuado a traición y causando dolor inhumanamente a la víctima.

"No vamos a descansar hasta hacer justicia y encontrar a los responsables. No vamos a aceptar que este tipo de hechos tengan el mínimo espacio en nuestra ciudad. Nuestro llamado se hace en virtud de una convicción de que toda vida humana vale. No importa si estás o no en situación de calle. No importa si eres trans o no. Toda vida humana vale, y es por eso que esperamos que el Estado de Chile haga justicia por Nacha Palma y por todas aquellas y aquellos que hoy, lamentablemente, no están a consecuencia de estos crímenes de odio", dijo el alcalde Jorge Sharp.

Sandro Godoy, tío de la víctima, sostuvo que "fue quemada a su 100%. No creo que ninguna persona, por muy en la calle que se quiera decir, o por muy situación de indigente que esté, esté en su sano juicio de querer quemarse viva. Algo hay acá y ese trabajo lo tiene que hacer la Fiscalía, ese trabajo lo tiene que hacer la policía".

Por su parte, Zuliana Araya, concejala y activista trans, manifestó que "le pido a la Fiscalía que trabajen y se logre investigar todo, para que ellos sepan que somos personas también".