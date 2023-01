Prisión para hombre que mató a la pareja de su amante: Mujer le había pedido abandonar el hogar

En prisión preventiva quedó R.A.J.Q., de 34 años, quien fue formalizado por el presunto delito de homicidio perpetrado contra un hombre de 39 años en Puchuncaví, quien era la pareja de la amante del imputado.

En audiencia, el fiscal Rodrigo Berroeta leyó la declaración de la mujer en cuestión, quien reveló que hace 10 años mantenía una relación con la víctima y que hace uno había comenzado una relación paralela con el imputado, con quien vivía hace tres meses.

En ese contexto, la mujer le habría pedido en reiteradas ocasiones al sujeto que abandonara el hogar para "hacer las cosas bien" con su antigua pareja. Sin embargo, el agresor había hecho caso omiso.

El día de los hechos ambos hombres se trenzaron en una pelea: "Esteban me quita el palo en el que me apoyaba con la finalidad de pegarle a R. (...) Comenzaron a alejarse y como no podía moverme, solo podía escuchar que se estaban agarrando a combos en el patio de mi casa".

"Comencé a gritar desesperadamente, pero seguían hasta que en un momento escuché a Esteban decir 'me mataste' y R. salió corriendo de mi casa sin decir nada mientras Esteban caía al piso", decía la declaración de la mujer.

El Juzgado de Garantía desechó la tesis de legítima defensa del imputado por haber apuñalado a la víctima por la espalda y ordenó su prisión preventiva.