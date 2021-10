Profesor víctima de trauma ocular en Valparaíso: "En mis sueños ya no está esa sed de justicia"

A dos años del estallido social, en Valparaíso víctimas de trauma ocular y locatarios comentan cómo se han levantado y cómo recuerdan el inicio de las protestas en la Región de Valparaíso.

Matías Orellana, el profesor de educación física víctima de trauma ocular en la ciudad puerto, contó que recientemente conformó una agrupación que reúne a personas con lesiones similares a las de él y reconoce que ha logrado transformar su rabia inicial en sentimientos positivos.

"Somos seis y estamos buscando a más gente. Decidimos agruparnos en la Quinta Región porque la Coordinadora está en Santiago y para nosotros era imposible acceder por la distancia y los recursos", cuenta.

Agrega que "esto nace con la convicción de luchar por nuestra recuperación en términos prácticos más que políticos. En estos momentos contamos con quiropráctico, sicólogo, medicina china, un convenio con Oftalmología de la Municipalidad de Valparaíso. Estamos moviéndonos para tener recursos propios de manera auto gestionada y nos ha ido súper bien, los chiquillos ya están en sus primeros tratamientos", relata el profesor, quien reconoce que este mes es "difícil emocionalmente".

Asimismo, Orellana asegura que luego de entender que "el odio no nos permite avanzar", "en mis sueños ya no está esa sed de justicia que tenía los primeros meses porque entiendo que la justicia en este Gobierno no va a llegar y mis fuerzas están completamente puestas en mis compañeros de la represión".

"Juntos, y desde mi trabajo (ahora es parte del área de Derechos Humanos del municipio porteño), podemos ir construyendo el Chile que todos soñamos en octubre porque con un ojo se puede seguir luchando", relató Orellana.

En cuanto a la causa judicial que se sigue respecto de su lesión ocular, el profesor asegura que en marzo tuvieron acceso a la última actualización de la carpeta investigativa.

"En marzo, un informe planimétrico de la PDI confirma la distancia desde la cual me dispararon, el ángulo de tiro de un carabineros X, pero no se ha podido corroborar quién es la persona que me disparó. Hemos pedido audiencia a Fiscalía, enviado correos, hemos pedido que interroguen a oficiales y nada, es una locura", afirmó Matías.

Consultada la Fiscalía, aún no emiten declaración al respecto.

El comercio se prepara para este 18-O

A dos años del estallido social, los comerciantes de la golpeada calle Condell de Valparaíso aseguran que cerca de la mitad de los locales destruidos en octubre de 2019 han podido recuperarse. Aunque temen una nueva destrucción.

Héctor Arancibia, dirigente del comercio de calle Condell, recuerda que "entre locales quemados, saqueados y cerrados llegamos casi al 40% en su momento más crítico. Fue muy grande la cantidad y gracias a Dios ha ido repuntando y recuperando de a poco nuestro sector: Más de la mitad se ha recuperado".

"El único local que está pronto a su apertura es la farmacia Cruz Verde de Independencia con Edwards (frente a la Plaza Victoria). Esta gente, por quemar locales de cadenas, provocan daños en los demás, hay un daño colateral porque –por ejemplo- el 19 de octubre quemaron un banco y con eso quemaron un local de cotillón, uno de alimentos de mascotas y un templo evangélico. Por quemar la Cruz Verde quemaron una zapatería, en el segundo piso funcionaban seis locales más", cuenta el dirigente gremial.

Respecto de esta jornada, Arancibia señala que se han coordinado con autoridades y entre ellos mismos. "Las autoridades dicen que están preparados para lo que pueda pasar, ojalá que nada suceda. De igual forma, nosotros como locatarios estamos en conversaciones entre nosotros y nos vamos a reunir, tenemos que estar en la calle y cuidar nuestros locales".