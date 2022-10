Propietario denunció construcción de nueva "toma VIP" en su terreno de Quillota

El propietario del Fundo Santa Rosa, terreno rural compuesto por 20 hectáreas en Quillota, denunció que éste fue tomado y ocupado por cerca de 60 viviendas, y que además cuenta con caminos asfaltados, convirtiéndose en una especie de "condominio" irregular.

Inicialmente, un número más bien reducido de personas había ocupado el predio de la localidad de Colmo con algunas carpas, pero la construcción ilegal de inmuebles atrajo a más familias con el correr de los meses.

El dueño del terreno, Claudio Easton, explicó a Cooperativa Regiones que "cuando comenzó esta toma a finales de mayo, me enteré por vecinos de la zona de que estaba entrando gente a nuestro predio. Interpusimos una denuncia en Carabineros de Quillota, hemos interpuesto recursos de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, y también querellas en contra de una de las personas (identificadas) como cabecilla de la toma".

"Hasta el domingo pasado, (los líderes de la operación) estaban vendiendo los terrenos a un millón y medio", es decir, están siendo loteados de manera irregular y subvendidos, aunque "ellos lo niegan rotundamente; lo negaron la primera vez que yo tomé contacto con ellos, que fue el miércoles".

No obstante, la Municipalidad de Quillota le recomendó a Easton que "no me acercara, porque podría ser peligroso", aunque aprovechó esa ocasión para confirmar que "la gente en muy poco tiempo logró tener caminos hechos con máquina y retroexcavadoras".

OCUPANTES PIDEN QUE SE LES PERMITA COMPRAR

La mañana de este viernes, el matinal "Mucho Gusto" de Mega -canal que descubrió la situación a través de un reportaje- logró ingresar a la toma y entrevistar a una supuesta vocera de los ocupantes, quien planteó que su intención es que el propietario pueda oficializar la venta del fundo.

"No queremos nada gratis, queremos que vendan (...) La idea es que el caballero nos marque las hectáreas que tenemos tomadas, y nosotros pagárselas. Jamás ha sido la intención quedarnos con esto y que no nos cueste un peso", señaló la mujer en televisión.

Considerando la subventa denunciada por el dueño del predio, el alcalde de Quillota, Óscar Calderón, reconoció que "muchas de las familias están siendo sujetas a una estafa, porque en definitiva no se está vendiendo terreno porque no se puede hacer, y además, la insinuación es que se están vendiendo los derechos".

En ese sentido, destacó que "hemos tratado de canalizar la situación de déficit habitacional a través de los comités de vivienda que tenemos organizados, y esta es una de las soluciones que le hemos planteado a los vecinos que se han acercado a pedir apoyo municipal".

En tanto, "apoyo por la vía de disponer servicios para agua de bebida, de recolección de aseo o de situaciones que tienen que ver con ese tema no podemos realizarlo, precisamente porque esta es una toma absolutamente ilegal".