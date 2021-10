Puchuncaví: Alumnos y funcionarios de escuela básica sufrieron mareos por presunta emanación de gas

Catorce alumnos de la Escuela Básica La Chocota de Puchuncaví, junto a cuatro adultos, fueron trasladados hasta el Cesfam de la comuna luego de presentar dolor de cabeza y mareos.

"Alumnos, alumnas y personal de la Escuela Básica La Chocota manifestaban sentir un olor similar al gas en el ambiente, lo que terminó afectando a 14 alumnos y tres adultos, quienes manifestaron síntomas como dolor de cabeza, mareos, lo que implicó que algunos de ellos fueran derivados al Cesfam Las Ventanas y Puchuncaví", informó el alcalde Marcos Morales (independiente cercano a Chile Vamos).

Personal de los departamentos de Seguridad y Emergencia, Educación Municipal y Medioambiente concurrieron al lugar, "acompañados de funcionarios de la Superintendencia de Medioambiente", que monitorearon en terreno la situación, adempas de asistir a los niños y trabajadores afectados.

El alcalde contó que "se recorrieron el colegio de Horcón, La Escuela Amanecer y el Complejo Educacional Sargento Aldea, descartándose en esos establecimientos la presencia de olores extraños que pudieran afectar a los alumnos y alumnas".

"A esta hora me encuentro a la espera de poder contar con más antecedentes respecto a esta situación, que, por supuesto, me preocupa y que pone en el tapete nuevamente estas emanaciones de olores extraños, de los cuales no se conoce su procedencia", señaló Morales.

Desde la Seremi de Salud indicaron que se encuentran levantando información sobre el incidente.