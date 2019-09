Pugna por tesoro de Isla Juan Fernández terminó con salida del director regional de Conaf

Pablo Mira ya no es el director regional en Valparaíso de la Conaf. Su salida se dio en medio de una pugna entre el criterio del Ministro Felipe Ward y el de Mira, respecto a excavaciones dentro de un área protegida para poder encontrar el mítico tesoro, que se presume, existe en la isla de Juan Fernández.

Según publicó El Mercurio de Valparaíso, el Ministro de Bienes Nacionales, Felipe Ward, vio con buenos ojos los trabajos que el historiador holandés Bernard Kaiser pretendía realizar.

"Gracias a este protocolo que patrocinamos como ministerio, firmado entre la Conaf y los representantes de Bernard Keiser, se permitirá reanudar la búsqueda en el lugar, donde según los indicios y la información que posee el equipo que está a cargo de la investigación, el tesoro estaría en el sector de Puerto Inglés", expresó Ward en la oportunidad.

Respaldo de Guardaparques a exdirector

El Consejo de Guardaparques de Chile por medio de una declaración al mismo matutino expuso "nuestro respeto y apoyo al director regional de la Conaf de Valparaíso, Pablo Mira, quien debió abandonar su cargo por oponerse a firmar esta autorización".

"Esta autorización entregada a un particular para realizar excavaciones al interior del parque nacional está violando, a lo menos, una de las prohibiciones, que es la prohibición de remover o extraer suelo, hojarasca, humus, turba, arena, ripio, rocas o tierra", agregaron.

En la misma declaración indicaron que "como Consejo Nacional de Guardaparques de Chile no podemos permanecer indiferentes cuando no se respeta este instrumento de gestión, por lo tanto, no se respeta el trabajo del los guardaparques en el territorio nacional".

Frente a la salida de Pablo Mira, desde la Seremi de Gobierno agradecieron el trabajo del ex director y señalaron que mientras se encuentra un reemplazante, estará en el puesto el profesional Sandro Bruzzone.