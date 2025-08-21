Síguenos:
Tópicos: País | Región de Valparaíso

Quilpué: Buscan a camionero que golpeó y mandó al hospital a micrero de 77 años

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

La agresión fue grabada por la cámara de seguridad del bus.

Quilpué: Buscan a camionero que golpeó y mandó al hospital a micrero de 77 años

La Fiscalía abrió una investigación respecto a este delito.

La Fiscalía Local de Quilpué aseguró estar investigando la brutal agresión que sufrió esta semana un conductor de la locomoción colectiva de 77 años de edad.

Debido a un incidente de tránsito, un hombre que conducía un camión bajó de su máquina, subió al bus -de la Línea 101 de la empresa Fenur- y dio una serie inclemente de golpes al trabajador adulto mayor.

"En este momento la víctima se encuentra hospitalizada, dado el carácter de sus lesiones", señaló la fiscal jefa de Quilpué, Mónica Arancibia.

La persecutora indicó que, "como había cámaras al interior del bus, se filmó la mayor parte del hecho: el ataque al chofer, y que luego el chofer pierde el conocimiento y los pasajeros lo atienden y verifican que el bus no se siga moviendo".

Las diligencias están a cargo de la Seción de Investigaciones Policiales de Carabineros y son seguidas también por la Seremi de Transportes de Valparaíso.

 

En portada